La separatista Talegón vuelve a dejar sus limitaciones al aire con un salvaje ataque a la Policía

Beatriz Talegón no da para más. El separatismo le tiene sorbido el seso a la exsocialista y acaba por decir y preguntar bobadas supinas.

Ahora, la abogada se molesta sobremanera por la actuación de los agentes de la Policía Nacional durante la jornada del 1 de octubre de 2017 con el referéndum ilegal de la independencia de Cataluña.

Para Talegón es poco menos que un despropósito que se premie a los agentes que fueron con la consigna de repartir palos (lo de la provocación previa para la separatista es una cuestión menor). Asimismo, le molesta que a los policías se les pixelen los rostros.

Viendo el documental de Mediapro sobre el 1 de octubre. Si se supone que lo que hicieron las FFCCSSEE es perfectamente legal, ¿por qué salen todos los polis pixelados?. Si además les van a dar medallas y honores, por qué ocultan su rostro? No es que me interese, pero me choca