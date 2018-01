Monedero vuelve a vomitar contra COPE y Carlos Herrera y en Twitter le sacuden la del pulpo

Juan Carlos Monedero vive en su mundo de 'flores de colores'. El cofundador de Podemos considera que Twitter o que su amigo Javier Ruiz (Cuatro) le permitan soltar sus mítines son los únicos espacios de libertad y de pluralidad. O, dicho de otra manera, los sitios donde nadie le replica.

Este 13 de enero de 2018, el podemita se levantó con ganas de guerra con un vómito contra la COPE y Carlos Herrera:

A la COPE le molestó que dijera que cada vez que marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta pagáis más a Carlos Herrera que a Caritas. Me ponen aquí al lado de sus amigos. Ni he tenido cargos ni los jueces me han juzgado. Ay esos católicos mentirosillos... pic.twitter.com/N7Ri05rdjh