Albert Rivera: "Las encuestas me permiten plantearme ganar a Rajoy en las urnas"

Albert Rivera termina una semana en la que una encuesta de Metroscopia publicada este 14 de enero de 2018 en el diario El País le concedía el liderazgo político nacional como primera fuerza (Ciudadanos adelanta al PP y al PSOE y sería hoy el partido más votado en España).

Sin embargo, el presidente de Ciudadanos pide prudencia aunque está de acuerdo en que hay un cambio de ciclo en una entrevista posterior con este mismo diario (Ignacio Camacho: "Si Rajoy no actualiza el modelo serán los electores los que den paso a otro nuevo").

Sobre la importancia de las elecciones en Cataluña para impulsar a su partido a nivel nacional, Rivera asegura que que su formación nació hace 11 años para alcanzar ese punto:

"Hemos demostrado que al nacionalismo no hay que copiarle, hay que ganarle. España ve lo que hemos defendido en Cataluña y lo quiere para toda España".

Rivera ha reivindicado su capacidad para gobernar con personas del PP y del PSOE, y ha recordado el pacto compuesto por 200 puntos que trabajó codo con codo con Pedro Sánchez y que a día de hoy sigue respaldando:

"En política dos años es una eternidad y ahora las encuestas me permiten plantearme otras cosas, como ganar a Rajoy en las urnas. Si los españoles nos dieran la oportunidad de gobernar, lo haríamos. Me veo capaz de formar Gobierno con gente del PP y del PSOE, porque ya tengo acuerdos con ellos.".

"Yo suscribiría los 200 puntos del acuerdo, pero creo que Sánchez no lo puede hacer. El PSOE se ha ido de ahí, cree que tiene que pescar votos en Podemos".

El presidente de Ciudadanos insiste en que él no representa el mismo ideario del PP, partido al que critica por tener un proyecto "agotado, marcado por la corrupción", tras haber sido elogiado por el expresidente José María Aznar.

"No me siento próximo a Aznar; no soy del PP".