La 'Operación Triunfo' del PP a nivel municipal: los nombres que más pitan para recuperar las grandes alcaldías

Queda menos de año y medio para las elecciones autonómicas y municipales de 2019 y en Génova 13 ya se trabaja a destajo para recuperar alcaldías como las de Madrid, Sevilla, Valencia o Zaragoza.

En el Partido Popular se ha abierto una especie de 'Operación Triunfo', aunque está claro que hay nombres que suenan con mucha fuerza y, por ejemplo, pensando en lo sucedido en Madrid en 2015, no se va a retardar el nombramiento de candidatos para que sus caras vayan calando y, además, puedan empollarse los problemas reales de cada ciudad.

En Madrid, tal y como cuenta ABC, la cosa está más que clara. El PP necesita recuperar la que considera la joya de la Corona de su poder municipal en el último cuarto de siglo que hace dos años cedió a Manuela Carmena porque Esperanza Aguirre no logró reeditar la mayoría absoluta de Gallardón. Los movimientos internos han empezado y el portavoz de Génova, Pablo Casado, es el favorito de Cristina Cifuentes. En las quinielas vuelve a figurar, muy a su pesar, Soraya Sáenz de Santamaría. También el ministro-portavoz Íñigo Méndez de Vigo. Rajoy decidirá.

En Valencia, hace más de un año que Génova sabe que su hombre ideal para cubrir el vacío de Rita Barberá no quiere volver a Valencia a quemarse. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aspira a repetir en las elecciones europeas de 2019, aunque no podrá resistirse si Rajoy le llama para reconquistar una de las alcaldías históricas. La presidenta regional, Isabel Bonig, ha barajado la idea de un independiente, pero la dirección nacional no parece compartirlo. Por ello, se escuchan otros nombres como el de la diputada autonómica María José Catalá o del delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues.

En Sevilla, aunque se quieren tomar las cosas con calma, hay un nombre que suena con mucha fuerza. El actual portavoz municipal, Beltrán Pérez, no oculta su disposición absoluta para ser elegido candidato del PP a la Alcaldía de la capital andaluza. Dada su sintonía con la cúpula del PP sevillano, Pérez cuenta con bastantes posibilidades para ser elegido candidato, aunque aún nada está decidido al respecto, toda vez que se barajan otros posibles candidatos.

La capital del Ebro, Zaragoza, es otro de los retos del PP. Jorge Azcón, a sus 44 años es un veterano en el PP aragonés. Licenciado en Derecho, fue presidente de Nuevas Generaciones y desde el año 2000 es concejal en Zaragoza. Hace un par de años fue designado portavoz del PP en el Ayuntamiento, líder de la oposición al gobierno podemita de Pedro Santisteve. Todo apunta a que será el cabeza de lista para los comicios de mayo de 2019, con el objetivo de recuperar una alcaldía que el PP no ocupa desde 2003.

Valladolid, alcaldía perdida en 2015, también está en la lista de prioridades para mayo de 2019. En el PP quieren un nombre potente y suenan varios, aún sin decidir. El presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, parece el mejor posicionado. Otros: la consejera Pilar del Olmo, o la ministra Isabel García Tejerina.