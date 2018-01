La separatista Talegón da un paso más hacia el precipicio con un infame lavado de imagen a ETA

¡Menos croquetas y más libros! Sin duda alguna, Beatriz Talegón ha quedado reducida a la categoría de la tonta útil de los separatistas y ahora también de los proetarras.

La exsocialista, muy pizpireta ella, trinaba en Twitter su satisfacción por haber sido elegida para leer un manifiesto al final de la marcha que se organizaba el 13 de enero de 2018 en Bilbao para defender los derechos de las personas presas. Dicho de otra manera, de los etarras.

Y claro, no tardaron en caerle chuzos de punta a Talegón por pasarse de rosca y hacerle el juego a los chicos de los pasamontañas, el tiro en la nuca y las bombas lapa:

“Generosidad” y “valentía” de “quién lo ha hecho posible”. Eres absolutamente miserable, Bea. Y créeme que no es un juicio de valor, es un hecho.

Y Talegón se ponía chula:

Pero de nada le sirvió:

Y me vas a disculpar por la tardanza pero me es imposible obviar tu tuit y el hecho de que me hablaras de viudas en la cabecera de la manifestación.

Te dejo esta carta de una de ellas y, en el siguiente tuit, un enlace. pic.twitter.com/BXJPFWgy0i