¿Ruido de sables en Podemos? Teresa Rodríguez le abre otra vía de agua a Pablo Iglesias en su momento más bajo

Dirán que es otra invención de los medios, empeñados en hacer daño a su formación, pero la líder de Podemos en Andalucía le acaba de abrir otra brecha a la cúpula estatal cuando esta todavía no se ha recuperado del batacazo electoral en Cataluña, como bien demostró Pablo Iglesias estando desaparecido más de tres semanas.

Rodríguez ha promovido el registro de un nuevo partido, 'Marea Andaluza'. Según informa El Confidencial, su intención es concurrir a las próximas elecciones autonómicas con IU, lo que supone un desafío a la cúpula podemita de Madrid, aunque el diario oficialista del mundo podemita, Público, popularmente conocido como 'Público Today', ya se ha apresurado a asegurar que en IU no quieren saber nada de 'Marea Andaluza'.

Esta misma información recoge la buena sintonía entre Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida en esa comunidad, dispuestos a cerrar un acuerdo que supere la coalición Unidos Podemos, marca con la que concurrieron las formaciones que lideran Iglesias y Alberto Garzón, y la cual consideran que surgió desde la precipitación.

Pero aún hay más. Y todo parece indicar que hay ruido de sables en Podemos. Eldiario.es va más allá y asegura que el equipo de Rodríguez intentó ocultar que había registrado Marea Andaluza como partido.

Finalmente, la lideresa andaluza se lo acabó confesando al secretario de organización a nivel estatal, Pablo Echenique, como acabó confirmando a TVE este miércoles 17 de enero de 2017.

Echenique decía lo siguiente en 'Los Desayunos' de TVE:



No no para nada, aquí nadie se salta ninguna directriz, yo ya lo sabía. Hablé con Teresa hace tres días y me lo explicó pero ya saben ustedes que a nivel autonómica las fuerzas del cambio utilizan muchos nombres y existe el riesgo, porque le pasó a Colau, que algún listillo te robe el nombre porque ha registrado el nombre antes que tú.



Es práctica habitual anticiparse y además hacerlo con un aliado como IU con el que posiblemente concurriremos a esas elecciones.

Así las cosas, muchos sospechan que Rodríguez tenga la intención de montarselo por su cuenta habida cuenta de las múltiples ocasiones en las que ha reclamado mayor autonomía a Madrid.

La versión oficial del partido asegura que el registro de 'Marea Andaluza' obedece únicamente a una medida cautelar para evitar que otros se apoderen de esta marca.