JxCat y ERC se pasan la ley por el arco del triunfo y avalan a Puigdemont como president

Junts per Catalunya (JxCat) y ERC han alcanzado este martes 16 de enero de 2018 un acuerdo para que Carles Puigdemont sea investido como presidente de Cataluña pero siguen sin concretar la fórmula bajo la que el líder de JxCat sería proclamado.

"Los grupos parlamentarios Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña han llegado al acuerdo de votar la candidatura de Roger Torrent como presidente del Parlamento de Cataluña. En la línea de restitución de las instituciones también han acordado apoyar la propuesta de candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña de Junts per Catalunya, el Muy Honorable Presidente Carles Puigdemont ", reza el comunicado conjunto emitido por ambas formaciones.

Fuentes de ERC han asegurado que aún no se ha acordado la forma en la que Puigdemont podría ser investido, que es la clave de la formación del nuevo Govern.

ERC dijo que respetaría el informe de los letrados y aún no se pronuncia

En los últimos días los republicanos han asegurado que respetarían lo que determinasen los letrados del Parlament, que ya se han pronunciado y lo han hecho en contra de una investidura telemática o delegada, por lo que sigue en el aire la investidura. La ambigüedad del corto texto del acuerdo alcanzado este martes no arroja luz sobre la decisión final de los republicanos de aceptar o no una investidura no presencial que, por otro lado, sería recurrida por las fuerzas constitucionalistas.

En pocas horas quedará constituido el Parlament de Cataluña y la Mesa será la que decida cómo y cuándo se celebra la investidura. El presidente del Parlament- que será el republicano Roger Torrent, salvo sorpresa, porque la mayoría independentista superará a la constitucionalista- será el encargado de proponer el nombre oficial del candidato a investir.

La Mesa, según lo acordado, tendrá mayoría independentista, con dos miembros de ERC, Roger Torrent (presidente) y Alba Vergès (secretaria), y dos de Junts per Catalunya aún por desvelar.

Una vez concluido el primer trámite de la constitución del Parlament se pondrá en marcha el reloj de la nueva legislatura y las fuerzas tendrán diez días- hasta el 31 de enero- para negociar la investidura.

