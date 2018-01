¡Qué crudo lo llevas, Garzón! Tacha de paleta a la clase social por votar a la derecha

Alberto Garzón necesita alguna que otra clase de democracia. El coordinador de Izquierda Unida y la parte débil del pacto de los botellines con Pablo Iglesias (Podemos) tiene problemas para entender que los ciudadanos tienen diferentes ideas a las que pueden salir de las sedes de la calle Olimpo o de Princesa y que, por tanto, pueden votar a diferentes opciones.

El 17 de enero de 2018, Garzón fue entrevistado en 'Carne Cruda' y acabó por destaparse como un elitista de tomo y lomo, aunque quisiera camuflar sus palabras. Le faltó llamar de todo menos bonito a quienes no depositaron las papeletas en favor de IU o de Podemos.

"No podemos culpar a la clase social de no haber entendido la historia por votar a la derecha. Eso sería elitista" @agarzon #GarzónEnCarneCruda pic.twitter.com/phi18XSMGn — Izquierda Unida (@iunida) 17 de enero de 2018

El problema para Garzón es que el personal sí que entendió el mensaje y acabó llevándose una somanta de palos:

Es que no os votan... Porque os han entendido perfectamente.... 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/VuGNbHml2q — Adri 'Tabarny' Jepbur |🇪🇸 (@AdriJepbur) 17 de enero de 2018

Resulta que uno que no trabajó nunca en nada productivo va dando lecciones. Menos pico y Más pala. — javier perez (@javidegali) 17 de enero de 2018

Precisamente porque lo han entendido no os votan. — The Special One ® (@ImTheSpecialOne) 17 de enero de 2018

Sudáis del trabajador, del parado, llamáis al hombre obrero "pontencial violador", llamáis a importar más inmigración y hacéis la pelota a la morería, insultáis la patria, su cultura y fe… Y el problema es que no os entienden, claro. — Emilianense (@Cosmopaletista) 17 de enero de 2018

Estáis más muertos que mi bisabuela y sólo os queda decir estupideces. — Carol Carolina 🔹 (@parsonRaph) 17 de enero de 2018

Sois unos pneumáticos comptianos de tres pares de cojones. No se puede ser marxista sin ser elitista. Es lo que tiene la filosofía de la sospecha. — Miguel Guitarte (@MiguelGuitarte) 17 de enero de 2018

No os vale con arruinar todos los paises por los que pasa el comunismo sino que también teneis que insultar a la gente. @agarzon lo ha entendido tan bien lo del comunismo que se va de luna de miel a NZ pagando 100.000€. Si es que sois de risa de verdad... — Sitio de Baler (@sitiodebaler) 17 de enero de 2018

Estos medios q entrevistan a Garzon, Iglesias,Monedero, etc, es porque no tienen a nadie más para rellenar, porque aún no han caído de la burra, o quizá porque un día esperan algo con sentido común? — cuestin (@elcuestin) 17 de enero de 2018

Llamáis paletos a los trabajadores y luego queréis que os voten. Buena estrategia — Paüet +=+= (@pauet84) 17 de enero de 2018

Eso que has soltado es elitista, porque presupones que no lo han entendido, cuando a lo mejor es que si lo han entendido y por eso a ti no te votan. — trunks (@trunksupanddown) 17 de enero de 2018

Perdona, soy obrero, hijos de obreros, nieto de obreros y sabemos exactamente como sois, hijos de Stalin — Espía del Frio 🇪🇸 (@espiafrio) 17 de enero de 2018

Si no os votan es porque no os entienden

No paráis de hablar de clases.

No habéis cogido una pala en vuestra vida.

Habláis de derechos sociales pero aplicáis EREs y no pagáis vuestras deudas.



A ver si es que sois unos señoritos prepotentes y clasistas. — NachoCoD (@NachoCuende) 17 de enero de 2018