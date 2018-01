Losantos apalea a Rafa Hernando por su ataque a Ciudadanos: "Vives instalado en la idiocia, eres un chulo y un necio"

Rafa Hernando, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, debe estar buscando a estas horas el camino de vuelta para su casa después del tremendo baño que le ha metido este 18 de enero de 2018 Federico Jiménez Losantos.

En su editorial de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) ponía para la audiencia la palabras de Hernando arremetiendo contra Ciudadanos por no prestarle un diputado en el Parlamento catalán y así poder conformar grupo propio:

Lo que a mí me extraña, sencillamente, y me llama la atención es la mezquindad del señor Rivera en una situación como esta.

Losantos no se cortaba un pelo a la hora de poner en su sitio al portavoz del PP en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:

A mí lo que me extraña es que cuando un mendigo pide limosna, llame mezquino a quien se la puede dar. ¡Qué no te enteras, Contreras! ¡Qué estáis en la ruina, camino de la debacle! Estáis instalados en la idiocia. ¡Qué estáis pidiendo vosotros? Pero, ¿es que tú no ves las encuestas, Rafita?