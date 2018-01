El soberano repaso de una profesora danesa a Puigdemont: "¿Quiere una limpieza étnica?"

Le ha dado hasta en el velo del paladar, y con sus preguntas ha hecho que se le atragante hasta la langosta y el champán que se mete entre pecho y espada en Bélgica. (El viaje le sale 'gratis' a Puigdemont: el Supremo no activa la euroorden de detención).

Es Marlene Wind, directora del Centro de Política Europea del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague, quien ha acorralado hasta lo indecible a Carles Puigdemont en el debate que ha protagonizado el prófugo este lunes 22 de enero de 2018 en dicho lugar.

Y antes de dejar responder al 'expresident', aclaraba la utilización del término balcanización.

"Lo he usado porque la única manera en la que pudimos resolver la crisis de la ex Yugoslavia fue construir estados que fueran limpios. Creo que es una forma muy peligrosa de moverse. Creo que fue un gran fracaso, aunque fue la única solución en ese momento".

En sus respuestas, el 130.º presidente de la Generalitat ha defendido la legitimidad del proceso soberanista y su tono europeísta y sólo ha coincidido en una frase que ha pronunciado la profesora Marlene Wind:

“Discutir sobre Cataluña no pasa por Rusia. Sé que muchos periódicos digitales de España han hablado de la relación de Cataluña con Rusia. Por favor, más seriedad”.

“Ha comenzado su intervención diciendo que no es una experta en las relaciones internacionales de España. Estoy de acuerdo. Si mira los papeles, sí, España es una democracia, pero creo que debería mirar los hechos. La invito a conocer los hechos más profundamente”.

"Estoy de acuerdo con que usted no es experta en política interior de España".

"coger la parte más fuerte de la UE y dejar las partes más complicadas". "Para mí y para la mayoría de la gente catalana no hay problema con lo que dice nuestro DNI, no es un problema de identidad".

Sobre la “limpieza étnica”, Puigdemont asegura que en Cataluña no ven “ninguna división étnica”.

“Todos nosotros somos parte de familias mixtas”, asegura. "El 70% de nuestras familias tiene raíces fuera de Cataluña. Hablábamos mínimo dos o tres lenguas, no queremos construir un Estado solo con una. Queremos ser un Estado multicultural, pero si tratas de hablar catalán en el Parlamento español, no puedes. En cambio, en Cataluña no pasa nada por estudiar en español”.