El portavoz podemita de Defensa da el 'gatillazo' ante Cospedal y queda en ridículo

Entró en tromba y salió escaldado más rojo que un tomate por su metedura de pata, de la que fue testigo Rufián, aunque este último no dijo ni mu por si las moscas. Era el portavoz de Defensa e Interior de Podemos, Juan Antonio Delgado, a quien Cospedal puso en su sitio por mear fuera de tiesto y hacer un ridículo espantoso merced a su desconocimiento del tema a tratar.

Y es que el despliegue de las tropas españolas en las misiones internacionales ha llevado este miércoles 24 de enero de 2018 a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a la comisión correspondiente. Su comparecencia había sido solicitada por Podemos, a cuenta de un incremento del contingente desplegado en Malí, que lucha contra el terrorismo yihadista en el área del Sahel.

Un "supuesto" incremento de efectivos que el partido de Pablo Iglesias ha anunciado incluso que va a llevar a los tribunales ya que, a su juicio, el Gobierno lo decidió en la primera semana de enero sin consultar previamente al Parlamento. Y con este argumento se han presentado en la comisión el mentado podemita hecho un basilisco.

"Parece que para usted no es una prioridad venir a informar", le ha espetado Delgado a Cospedal, que sin embargo ha desarmado en un minuto al diputado de Podemos, según da cuenta 'EsDiario'.

Ya que, según ha explicado, tal incremento ni siquiera se ha efectuado aún. La ministra ha explicado que el envío de soldados los días el 9 y 11 de enero -que además hizo público el Mando de Operaciones- se produjo tan solo para "una toma en contacto previa con las autoridades locales", lo que se considera habitualmente un "ajuste operativo" recomendado cuando se produce un traspaso del mando.

"El despliegue de la misión no se ha producido aún antes de esta comparecencia y de la autorización parlamentaria. Si no hubiese permiso (del Congreso) no se asumiría la misión",