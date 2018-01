La penosa entrevista del "No nos metamos en esto"... ¿Qué pretende Rajoy que le preguntemos?

¿De qué quiere que le preguntamos, señor Rajoy? En una pregunta que nos deberíamos hacer los periodistas ante el esperpento de entrevista que dio Mariano Rajoy a Carlos Alsina en Onda Cero.

Y eso que Alsina es uno de los mejores entrevistadores de este país. Pero con este Rajoy --cómo entre las brumas como buen gallego, como dice Luis Ventoso en ABC-- es imposible. Lo durmió esquivando golpes hasta que el presentador de las mañanas de Onda Cero cayó exhausto besando la lona ante el presidente que no respondió a nada.Mariano Rajoy: "Mi idea a día de hoy es presentarme de nuevo a las elecciones"

"No nos metamos en esto", decía cada vez que le hacían una pregunta de la que o no sabe la respuesta o prefiere evitar el tema para no meter la pata. "No es bueno darle tantas vueltas a las cosas", "No voy a entrar en polémicas", "Yo no voy a entrar en ello"...Cifuentes, Feijóo y Santamaría, os toca esperar: habrá Mariano Rajoy para rato... o no

Eso sí, la pregunta sobre los Oscars la tenía bien preparada, hasta con una chuleta. Hubiese sido mejor una chuleta sobre la corrupción de la Gürtel o el desastre de la AP-6 o la equiparación salarial de los Guardias Civiles con los Mossos.Rajoy se presenta a la entrevista con Alsina con la chuleta de las películas para los Óscar pero la jugada le sale regular

Ahora bien, le preguntan por si va a repetir como candidato y ahí no muestra ninguna duda, se viene arriba, de eso sí hablemos, que vamos en la buena dirección, dice, con el partido acojonado bajo la bota marianista porque ahí el que se mueve sí que no sale en la foto. Menuda vergüenza, un partido que representa a la derecha liberal atenazado por la cobardía y el silencio.El patinazo de Helena Resano en La Sexta Noticias por culpa de Rajoy

Cómo dice Isabel San Sebastián, Rajoy "es un maestro en el arte de enfrentar a sus opositores entre sí, a fin de liquidarlos uno a uno, manteniendo sus manos limpias. De ese modo descarnadamente pragmático ha llegado hasta lo más alto del partido y del Ejecutivo, donde se propone permanecer al menos cuatro años más".

Y pretende ser candidato quién no ha dimitido al conocerse la confesión de Ricardo Costa de que el PP sí se financiaba ilegalmente, el que nos ha metido a Podemos de espantapájaros, el que ha fracasado rotumdamente en Cataluña y que hace gala de unos ministros que hacen buenas a las ministra de Zapatero.