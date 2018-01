¡Pillado! El chulo concejal podemita de Economía que se pavonea por saltarse la ley

Un chulo de tomo y lomo, y a quien le trae al pairo lo ocurrido en noviembre de 2017 en el Ayuntamiento de Madrid, que Cristóbal Montoro decidió intervenir tras dos años de incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. (El portavoz podemita de Defensa da el 'gatillazo' ante Cospedal y queda en ridículo).

Es Rubén Rosón, de Somos y concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por un tripartito formado por el PSOE, Somos (marca blanca de Podemos) e IU, quienes ha aprobado sus Presupuestos para el año 2018.

Durante el Pleno, los portavoces de la oposición, del PP y de Ciudadanos, denunciaron que el equipo de gobierno está incumpliendo la regla de gasto impuesta por Hacienda, el objetivo de estabilidad e incluso el plan económico del Ayuntamiento. Y alertaron del riesgo de acabar intervenido como ha ocurrido con el Ayuntamiento de Madrid liderado por Manuela Carmena, que acabó además con el cese de Carlos Sánchez Mato, el anticapitalista responsable de la economía del consistorio madrileño.

Pero Rosón hizo oídos sordos este miércoles 25 de enero de 2018, y para colmo de males fue grabado por la propia cámara del consistorio:

"Decía Eduardo (concejal del PP Eduardo Rodríguez) que podemos hacer todo esto porque no cumplimos con la regla de gasto. Efectivamente, pues claro. Podemos incrementar los servicios municipales, el gasto corriente, el gasto en inversión social porque no hacemos caso a Montoro. Porque esquivamos sus leyes de estabilidad presupuestaria".

"Si no lo hiciésemos, si como nos pide el PP y como nos pide Ciudadanos nos acotásemos a la estricta interpretación que hace Montoro de sus propias leyes, este presupuesto no se podría incrementar en gasto, en inversión, en empleo, en becas, en ayudas (...). Y no es así. No fue así en 2016, ni en 2017, ni en 2018".