Podemos saca la cara por Maduro tras la cochinada del tirano a España

Les han untado a base de bien, y poco importan los insultos de Maduro a Rajoy ni otras perrerías varias. El caso es ser bien agradecido, y por eso la formación morada cierra filas tras conocerse la decisión sobre el embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, por las "continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia" del Ejecutivo de Mariano Rajoy en los asuntos internos de Venezuela. (El presidente Rajoy y el tirano Maduro suben el nivel de su bronca con una expulsión de embajadores).

Aunque en casos como éste la persona declarada non grata es expulsada del país, el comunicado emitido por Caracas no ordena expresamente la expulsión del embajador Silva ni fija plazos en este sentido, aunque en la formación morada prefieren "no echar más leña al fuego" y abogan por el "diálogo".

Por parte del Gobierno español, el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, ya ha dicho que España responderá "con proporcionalidad y reciprocidad a Venezuela".

Ante esta situación, Podemos considera que "lo único que puede mejorar la situación y encaminarla hacia la paz, es el diálogo", según confirman fuentes del partido de Pablo Iglesias.

"No echaremos más leña al fuego. Queremos las mejores relaciones diplomáticas entre Venezuela y España", añaden desde la formación morada.

