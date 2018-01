Twitter despelleja a 'Black Espinar' por celebrar como un golpista más un triunfo pírrico del separatismo

Ramón Espinar no disimula un ápice. El podemita, entre ayudar a la unidad de España o jalear al separatismo, no tiene duda. Escoge lo segundo.

El senador de Podemos, en un alarde digno de cualquier funambulista, saltó a la arena de Twitter para mofarse del Ejecutivo de Rajoy y, de manera lateral, celebrar como un golpista más que el Consejo de Estado haya dado calabazas a las pretensiones de Moncloa de intentar impugnar la sesión plenaria en el Parlamento catalán del próximo 30 de enero de 2018 en la que se pretende investir al prófugo Carles Puigdemont.

Cierto es que el Gobierno central pecó de optimista y anunció a los cuatro vientos que iban a evacuar consultas del Consejo de Estado para obtener un informe favorable a esa impugnación, cuando lo lógico era haber optado por la prudencia -ABC le pasa factura a la 'visionaria' Soraya por bocazas y destapar los planes contra Puigdemont-.

Espinar, con una idea de España muy peculiar, más cerca de los separatistas que de los unionistas, prefirió la crítica ultra por encima de la razonada:

Y claro, se llevó la del pulpo:

Eres un ignorante. El Consejo de Estado no es vinculante. Estás tú bueno para dar lecciones de sectarismo.

Supongo que ahora si os gusta esta respuesta y la explotais; antes cuando no os parecía bien poco más o menos decíais que las Instituciones eran del Gobierno. Debeis aprender a razonar y así, quizás, se os escuche cuando hableis.

Pero no decías que el PP controlaba a los jueces? hay separación de poderes o no? Sectarios solo los del PP? jajaja

¿ entonces en España si que hay separación de poderes? ¿ o no ? Cuando os interesa no y cuando no os interesa si.