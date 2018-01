El asqueroso desprecio de la alcaldesa 'indepe' de Gerona a la Princesa Leonor

No le bastaba a Marta Madrenas con haber declarado al Rey persona non grata. La sucesora de Puigdemont en la alcaldía de Gerona, acaba de poner la guinda al pastel independentista comunicando a la Casa Real que la tradicional entrega de premios de los premios Impulsa, que otorga la Fundación Princesa de Girona, no se podrá celebrar este año en el Auditorio de titularidad municipal. El acto, que se celebra en junio, tenía la confirmación de la asistencia del Rey Felipe VI y la Reina Leticia.

Lo hace utilizando para ello de forma indirecta a la Princesa Leonor, en concreto, ya que los premios de la Fundación llevan su nombre, -es la presidenta de honor-. La entidad se dedica al fomento de los jóvenes emprendedores. Con el paso del tiempo, su patronato ha incorporado a representantes de las principales corporaciones empresariales españolas.

La concejala ex socialista, ahora en el PDeCAT, asegura que "a nadie le sabrá mal que el Rey no pueda venir a Gerona, después de las cargas policiales del 1-O", y aduce que el equipamiento para el evento, estrenado hace poco más de ocho años, se encontrará en obras durante esas fechas.

"De lo que no teníamos conocimiento es de estas obras del auditorio que ahora anuncian y que es evidente que se sacan de la manga para argumentar la negativa a la celebración de los Premios Princesa de Girona en este espacio",

ha indicado la portavoz popular, Concepció Veray.

Veray ha criticado que

"el equipo de gobierno de (la alcaldesa) Marta Madrenas está intentando convertir Gerona en un gueto independentista donde no tenga cabida nada ni nadie que no piense como ellos".

Habitualmente, el Consistorio ha hecho de anfitrión e, incluso, el presidente de la Generalitat -también el propio Carles Puigdemont- acudió en años anteriores.

En declaraciones a los medios, Plana ha expuesto que desde finales de 2016 existe la decisión de remodelar el edificio, y que las obras deben realizarse durante el verano porque "es la época de menor actividad y es cuando salen perjudicadas menos entidades".

La ceremonia, a la que los Reyes de España asisten cada año, es el acto central de esta entidad, que según la directora de la Fira de Girona, Coralí Cunyat, está avisada desde hace 15 días "para que tengan tiempo para encontrar un espacio alternativo", como otras entidades privadas afectadas por las obras que también han sido alertadas.

Acerca del "contexto político actual", Plana ha reconocido que "algo tiene que ver" con la decisión tomada y ha recordado la declaración del Rey después del referéndum del 1 de octubre, palabras que ha tachado de poco neutrales, represivas y contra la libertad de expresión, teniendo en cuenta que hubo cargas policiales.

La noticia se ha conocido en la víspera de que Felipe VI cumpla este martes 29 de enero de 2018, 50 años. Precisamente el jefe del Estado celebrarña este aniversario con la imposición a la Princesa de Asturias del collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la más alta distinción entregada por el Rey de España, que él mismo recibió de su padre a los 13 años -los mismos que cumplirá en 2018 Leonor-.