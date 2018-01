Así desprecia 'Kichi' a una mujer por llorarle la muerte de un familiar que no quiso ayudar

La fría y despreciable actitud del alcalde de Cádiz, Jose María Gónzalez 'Kichi', no es nada nuevo. Baste ver el vídeo bajo estas líneas, donde manda a hacer puñetas a una desahuciada y, si bien es cierto que se atañe al reglamento, también lo es el hecho de que hay casos en que debería primar el lado humano del que tanto presume la formación morada a la que pertenece. (Kichi cabrea a los vecinos de Cádiz, obligándoles a sacar un carné para alimentar a gatos callejeros).

Pero ni caso. Y eso que la protagonista de esta noticia, -aunque reconoce que no disponía del turno de palabra necesario para hablar-, sí tenía cedido el uso de la palabra por parte del resto de ponentes, dada la gravedad de la situación.

Sucedió en el pleno del viernes 26 de enero de 2018, cuando una vecina gaditana, llamada María Vázquez, quiso hacerle saber al mentado que había muerto un día antes un familiar sin recibir una subvención municipal para la vivienda:

"Mi sobrina era autónoma, sufría cáncer y no tenía dinero para pagar su casa", ha señalado a 'OkDiario'.

La respuesta del alcalde fue que el reglamento indicaba que sólo podían hablar aquellos que habían pedido turno plenamente. Aún así, María no cesó en su empeño y recriminó a Kichi la actuación del ayuntamiento.

"Es indigno y esto es un infierno. No tenemos escapatoria por su culpa. No me voy a callar. No le habéis pagado la vivienda, ni el seguro de los muertos, ni una ayuda...".

Al escuchar las palabras de María, el alcalde de Cádiz hizo entrar a la policía municipal para echarla. Por la tensión, y derivado de su fibromialgia, la vecina sufrió un mareo y tuvo que ser ayudada por los ciudadanos que se encontraban allí.

En uno de los momentos de mayor tensión, Kichi llegó a afirmar que si la mujer no salía de la sala de Plenos sería él quien se levantaría y se iría.

María confiesa que antes confiaba en el partido y que incluso llegó a votarles.

"Yo he votado a Podemos y ahora esto está peor que nunca", asegura la familiar de la fallecida. "He escrito 8 o 9 veces para poder hablar con ellos y aún no he podido hacerlo", afirma.

