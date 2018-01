¡Sergio Martín, que no trabajas en TV3! El de TVE abronca a Antonio Casado por el baño al 'pedecato' Campuzano

Es para miccionar y no echar gota. Que en la TV3 corten o reconvengan a un contertulio por meterse con los separatistas se ha convertido en moneda de uso común. Y si no que se lo digan al abogado y ex diputado del PP, Sergio Santamaría, al que Pilar Rahola trató de tener algo más que palabras el 27 de enero de 2018 en el programa 'Preguntes Freqüents' (TV3).

Pero que en la televisión pagada a talonazo público con el dinero de todos los españoles, TVE, se le recrimine a un contertulio por meterle un repaso de libro a un separatista al que simplemente le recordaba algo tan esencial como el cumplimiento de las reglas del juego,

Lo cierto es que el periodista de El Confidencial, Antonio Casado, le estaba metiendo una auténtica paliza dialéctica al portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carlos Campuzano hasta que llegó Sergio Martín a meter su cuña y además reiterando el mensaje para los siguientes invitados.

Casado, harto de ver como Campuzano alababa las bondades de Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña, le soltaba al 'pedecato' un palo bestial:

Señor Campuzano, reglas del juego, si en una carrera un atleta va primero, pero se descubre que le ha puesto la zancadilla al segundo, seguramente no hará falta esperar hasta que llegue a la meta, quedará descalificado. Usted, señor Campuzano, es una persona razonable y sabe perfectamente de lo que estoy hablando. El Tribunal Constitucional ni el Gobierno ponen a ningún candidato y en materia de reglas del juego quien decide en último lugar es el Tribunal Constitucional y no está alterando la decisión de los catalanes.

Y añadía:

Los catalanes pueden elegir al candidato que quieran siempre que no esté imputado y se atenga a unas reglas del juego. Usted está ignorando deliberadamente que Puigdemont es un candidato que está en reiteración delictiva permanente, en flagrante delito permanente. Y eso son reglas del juego. Nadie le impide que sea presidente de la Generalitat si se atiene a las reglas del juego y en este caso es el asistir presencialmente al pleno. Pero él todo esto lo ignora y que tiene una orden de busca y captura, pero esto a usted no le importa.

Sergio Martín, al que se le veía nervioso por el repaso de Casado a su invitado, inquiría si esa era la pregunta que quería hacerle a Campuzano, y posteriormente, dando paso a Pedro Narváez (La Razón) recalcaba que: