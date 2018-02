Alfonso Guerra teme a Puigdemont: "Lo veo y echo a correr, no está en sus cabales"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado este jueves 1 de febrero de 2018 que "la élite política catalana está haciendo el ridículo hasta unos límites espantosos". Además, ha considerado que él no tiene nada que decir a nadie ante la situación política en Cataluña, ironizando con que al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "lo veo y echo a correr, no está en sus cabales".

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en la presentación del libro ‘Cataluña en su laberinto', del presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, en el Colegio de Abogados de Málaga, ha considerado que Cataluña "está necesitada de renovar esa élite porque es un verdadero desastre".

Así, ha indicado que en los años del final de la dictadura "la mayoría de las personas que nos aproximábamos al análisis de la realidad política del país pensábamos que la élite política catalana era la más europea, la más moderna, la que tenía más capacidad para ver las cosas con objetividad" y que resulta "que nos hemos llevado una plancha terrible".

Cuestionado sobre si ve correcta la actuación del PSC tras las elecciones, Guerra ha considerado que "no es una cuestión de corrección". "Allí hay una especie de infección nacionalista de bajo nivel que tienen todos los partidos y que yo no comparto", ha dicho, apuntando, en cuanto a la actuación del PSOE, que en la aplicación del artículo 155 apoyó al Gobierno "y creo que era absolutamente imprescindible hacerlo".

El exdirigente ha indicado que en Cataluña hay que recuperar "el corazón de un millón de personas que están hipnotizadas, por no decir manipuladas", ya que, en su opinión, "se ha dedicado mucho dinero a ello, mucho medio de comunicación y mucha educación en las escuelas". "Si se recupera eso, el problema se acaba", ha apostillado.

Preguntado sobre qué diría a Puigdemont y al Gobierno ante la situación actual, ha asegurado que no va a decir "nada a nadie", ironizando que al expresidente de la Generalitat "lo veo y echo a correr, no está en sus cabales". Ha añadido que no tiene que dar consejo al Ejecutivo, apuntando que "si no cambia la actitud golpista que tiene hoy los dirigentes nacionalistas no levantarán el 155, supongo".

Así, ha recordado que cuando el Gobierno aplicó el artículo 155 ya dijo que