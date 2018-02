Julio 'El Alakrano' se coge una estúpida rabieta separatista con insulto de tapadillo a Rajoy

Julio Rodríguez, más conocido como 'Julio El Rojo' o 'Julio El Alakrano', ha vuelto a demostrar con un artículo en El Siglo de Europa dónde está Podemos a la hora de hacer frente al conflicto golpista catalán.

El exJemad no tiene empacho alguno en llamar "estupido" al Gobierno de Rajoy, aunque se cuida muy mucho de poner nombres, pero basta con la lectura para saber que no está hablando de los partidos separatistas a los que su jefe, Pablo Iglesias, tanto ha sobado el lomo y hasta regalado la presidencia del Parlamento de Cataluña.

Expone Rodríguez que:

Hace tiempo que leí por primera vez Allegro ma non troppo, de Carlo Cipolla, el gran humanista e irónico historiador italiano, pero he vuelto a releerlo para comprobar que sus teorías siguen vigentes. En ese libro, Cipolla expone que muchos de los males que nos aquejan tienen por causa la actividad incesante de un clan: los estúpidos. "Un grupo no organizado, que no se rige por ninguna ley, que no tiene jefe, ni estatuto, pero que consigue, no obstante, que todos sus integrantes actúen en perfecta sintonía como si estuviese guiado por una mano invisible".