Felipe González: "Si yo estuviera en la situación de Rajoy, cedería el paso a otro"

Nunca, en sus 29 años de historia, había sido capaz el diaro 'El Mundo' de conseguir que Felipe González le diera una entrevista.

Por fin, con Francisco Rosell de director y superadas las enormes tensiones que generó la variopinta gestión periodística de Pedrojota Ramírez, el veterano líder socialista ha aceptado y este 4 de febrero de 2018 habla de todo y sin tapujos.

Lo entrevistan al alimón Antonio Lucas y Pedro Simón y de todo lo que dice quien fue presidente del Gobierno de España durante más de 12 años y piloto una tranformación radical del país, hemos extraido unas cuantas frases:

¿La Iglesia en Cataluña ha sido leal con el Estado?

Depende. Podríamos preguntarlo también por su papel en el País Vasco... Hay una parte de la jerarquía con algunas opiniones no homogéneas, pero en general yo creo que se adapta muy bien, cuando le conviene, al discurso nacionalista e irredentista.

Respecto a la política lingüística, que fue uno de los motores de explosión del independentismo, ¿alguna autocrítica?

Uno de los grandes problemas de la construcción de una descentralización es que los poderes emergentes tienen una especie de plus de legitimidad cuando detraen poder del centro. Y también tienen un plus de legitimidad (aunque es discutible) cuando tratan de controlar el poder desde abajo. En principio, el argumento de la recuperación de la lengua, que había sido maltratada desde el punto de vista histórico, era un argumento que pesaba. Ahora bien, detrás de la recuperación de la lengua había una intencionalidad política que iba nutriendo una especie de irredentismo nacionalista. Pero eso no se nota en un día. Durante el tiempo en que yo goberné ese no era un problema difícil de conllevar.

¿Cómo imagina Cataluña en cinco años?

Si excluye uno el aventurerismo independentista, lo que temo es que la falta de responsabilidad de personalidades como Puigdemont ponga en riesgo el desafío de descentralización que creo que ha sido y es muy positivo desde el punto de vista del funcionamiento de España.

¿Cree que Rajoy acabará la legislatura?

De Rajoy se puede esperar que acabe la legislatura y se presente a la siguiente. Pero también veo que por primera vez estamos viviendo una fractura dentro de la derecha, imitando el hábito de la izquierda. Si se acuerdan, cuando entra en crisis UCD se queda con 12 diputados. Suárez, que trata de preservar el centro con el CDS, se queda con dos diputados. Y toda UCD se traslada a Alianza Popular. Creo que ahora el fenómeno es más complejo, pero la fractura está ahí.

¿Es hora entonces de que Rajoy deje paso?

Resulta muy difícil ponerse en la piel de Rajoy. Ahora, si me preguntan qué haría yo en la situación en la que está Rajoy, si cedería el paso, la respuesta es sí. Y con muchísimo gusto.

¿Y le llaman desde la dirección de su partido?

Antes de Navidad, Pedro Sánchez me envió un mensaje de felicitación. Y días después otro en el que me decía que a ver si nos veíamos después de esas fechas... En alguna ocasión Rivera ha pedido verme y evidentemente le he dicho que sí, sin problema. Tres o cuatro veces en el último año y medio. Una charla informal.

¿Por qué los votos perdidos de Podemos no acaban en el PSOE?

No lo sé, no soy un especialista. Creo que se podría recuperar una mayoría reformista y progresista, que es el espacio en el que yo trabajé históricamente. Pero en la realidad no se está produciendo. Parece que hay una congelación del voto del PSOE en torno al 22% y que la deriva de Podemos es a la baja... Por primera vez en la historia de la democracia hay un voto social mayoritario con respecto al centro derecha. Hay mucha gente que tiene dificultad para entender cuál es el proyecto de país, yo mismo tengo esa dificultad. Y no hablo de un sólo partido. Me gustaría identificar un proyecto de España, que alguien me explicara en media hora qué quiere para este país en los próximos cinco o seis años. Entre otras cosas, porque no hay otra forma de afrontar el problema de Cataluña que teniendo un proyecto ilusionante de España.

NOTA.- PINCHAR PARA LEER LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'EL MUNDO'