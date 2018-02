Errejón alecciona sobre igualdad y Twitter destroza a Podemos: no quiere embarazadas

Una vez el defenestrado Íñigo Errejón -rescatado por Pablo Iglesias para medirse contra Cristina Cifuentes- ha intentado dar una lección de valores, conciliación e igualdad laboral en su perfil de Twitter.

El de Podemos escribía: "mi generación hoy no se puede plantear formar una familia. Mucho menos si eres mujer y tienes que elegir entre tu carrera profesional y ser madre. Y no es solo un drama personal: es injusto pero también insostenible. Necesitamos empleo decente y permisos iguales e intransferibles".

Rápidamente aplaudido por sus fieles, lo cierto es que el tuit -como le ocurre en muchas ocasiones- se le volvió en su contra a los pocos minutos y la fauna tuitera le dejaba en algo más que evidencia al morado.

Comentarios de esta índole "Me ahorras escribir lo mismo.. este niñato no tiene ni pajolera idea de lo que hemos sufrido otras generaciones para sacar adelante a la familia ...no es más tonto porque le falta entrenamiento" han llenado el muro de Errejón.

Otros comentarios le recordaban lo poco que "mima" el modelo tradicional de familia los de Podemos con contundentes argumentos como este: "Es acojonante como estos pavos quieren defender a la familia cuando se han cargado todo incentivo a las familias numerosas porque eso era un invento franquista. Idiotas!!!. La familia era y es necesaria para mantener el país pero os la habéis cargado con vuestro cutreprogresismo".

Pero sin duda, el más demoledor de todos los tuis corría a cargo de un usuario de esta red social que "recordaba" un demoledor artículo de El Mundo que ponía sobre la mesa las condiciones de contratación de Podemos en Baleares y sus -llamémoslo así- pegas para contratar a mujeres con intenciones de quedarse embarazada y formar así una familia.

El tuitero "adosaba" el artículo y dejaba helados al de Podemos y a sus seguidores con una información contundente: "¿Piensas quedarte embarazada?". Con preguntas así contrató Podemos a una asesora del partido en Baleares, según revela un dirigente de la propia formación en una grabación. Asimismo, destapaba que Podemos Baleares toleró este trato discriminatorio hacia la mujer. Lo ocurrido tuvo lugar durante una entrevista de trabajo para ocupar un puesto de asesora de Podemos en el Consell de Mallorca. En el transcurso de la misma, un dirigente de la formación, consejero insular en esta institución, preguntó a la mujer antes de su contratación si tenía pensado ser madre en sus planes de futuro, según la grabación".

La información revelaba que el grupo de representantes de Podemos en el Consell, encabezado por el vicepresidente del Gobierno insular, Jesús Jurado, avaló ese comportamiento, una discriminación sexista contraria a la Constitución, sobre la que hay jurisprudencia y que además choca de lleno con el discurso feminista de Podemos y con el hecho de que esta formación es precisamente la que dirige el área de Igualdad en el Consell de Mallorca. Podemos gobierna la institución en una coalición con el PSOE y los nacionalistas de Més -socios también en el Govern balear, al que da apoyo Podemos- y tiene a una destacada activista feminista a cargo de este departamento.