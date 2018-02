¿No se te cae la cara de vergüenza, Elsa? La amiga de 'Puchi' presume de un abrigo de 1.150 euros

¿Su hijo no encuentra trabajo? No se preocupe. Elsa Artadi, amiga y portavoz de Puigdemont, no padece la crisis. La oprimida catalana luce una parka de Moncler que sólo cuesta €1.150, modelo Orophin color negro, lazo amarillo opcional, se hace eco Dolça Catalunya.

Tienen a los niños estudiando en barracones pero ellos no se privan de nada. Desde alquileres a 4.400 euros a abrigos de 1.150 euros. Y estos son los que se quejan de las donaciones de Amancio Ortega.

Es una prenda imprescindible para capear las bajas temperaturas del norte y mantener el cuerpo caliente y la cabeza fría. Y Elsa no merece menos, que la pobre se esforzó mucho en hacer que el golpe de estado fuera una realidad durante los últimos años.

¡Hola Elsa Artadi!

Vemos que llevas un abrigo de 1150€ ¿no te va mal no?



Por cierto ¿no se te cae la cara de vergüenza de tener a 20.000 niños en barracones? ¿Piensas hacer algo por los 420.000 catalanes que están en paro?#Tabarnia lliure! pic.twitter.com/0Tapmf8p1K — Tabarnia Oficial (@Bcnisnotcat_) February 3, 2018

"A la señora Artadi no le duelen prendas. Las suyas no son de mercadillo ni están compradas en Humana", escribe el ex diputado del PSC, Joan Ferrán.

"En un oulet de marca quizás sí, no lo discuto. Y es que el abrigo de Elsa, paseado y fotografiado en la manifestación de Bruselas, es de Moncler. Poca broma, su precio en catalogo ronda los 1100 euros. Apostaría doble contra sencillo que no es prestado ni de segunda mano. Total ese modelo, el Orophin, es mucho más económico que el Malus de la misma marca que ya ronda los 1400 euros. Nada que objetar, cada uno gasta su dinero como quiere".--Elsa Artadi, la mujer 10--

Elsa Artadi va y viene de Bruselas constantemente. Su indumentaria debe estar en consonancia con el clima, faltaría más, pero también con el pijerio que se gasta la derecha flamenca y la catalana. La colonia del país en el auto exilio no puede desentonar. Los catalanes somos europeos, casi daneses, amantes del diseño y las vanguardias. Eduard Pujol no da el pego y Elsa, en cambio, sí.

Los patriotas son así de fashion. Darlo todo por Cataluña no es tarea fácil y hay que estar bien abrigados.