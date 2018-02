Así parte en dos un desconocido diputado catalán a Tardà por hacerse el chulo de la verbena

Le han dado a Joan Tardà hasta en el carné de identidad este martes 6 de febrero de 2018 en el Congreso, donde se vivió un debate muy tenso. Y no era para menos. Sobre la mesa se ponía la carpeta del tema catalán con una absurda iniciativa de ERC que pretendía, en aras del resultado del 21-D, que el Gobierno de Rajoy iniciara un diálogo sin condiciones con los independentistas, Puigdemont incluido y de regalo. (El verdugo Tardà no se corta: "Tendremos que sacrificar a Puigdemont").

La misma no prosperó ni de lejos: fue rechazada con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos y, por contra, recabó cómo no el apoyo de Unidos Podemos, el PDeCAT y el PNV. El diputado de Esquerra solo encontró un aliado en el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, y fue sorprendido por la sarta de bofetadas que le dio desde el atril el portavoz para la ocasión de PSOE, Marc Lamuà, primer secretario de los socialistas catalanes en Gerona, un diputado casi desconocido para la gran mayoría:

"El independentismo no tiene ni la mitad de los votos emitidos, no tiene legitimidad democrática en Cataluña. Deben respetar la mayoría social no independentista de votos. Porque el respeto que pide es de ida y vuelta. Su declaración de independencia fue hecha sin ninguna legitimidad. Insistir en ello profundiza en la división atroz entre personas. Dejen ya de maltratar nuestras instituciones, lo que no consiguió la dictadura lo van a conseguir ustedes. ¡Basta ya!". Su miedo es que Puigdemont les devuelva las 155 monedas de plata, esas con las que Rufián hundió a Cataluña en la miseria una mañana de octubre".