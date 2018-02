El eurodiputado de ERC que llora por no tener "un ejército para combatir al enemigo"

Son de armas tomar, aunque casi siempre van con el seguro puesto por si se les escapa a deshora algún tiro y acaban siendo descubiertos. Pero la verdad es que otro gallo cantaría si las tuviesen todos consigo, caso de los de ERC.

Y como otro claro ejemplo de ello tenemos al flamante eurodiputado de esta formación Josep-Maria Terricabras, que pone las cartas boca arriba en una entrevista con el diario independentista 'VilaWeb':

"El problema es que combatimos contra unos enemigos que pueden hacer lo que quieran porque la ley son ellos. Nosotros, en cambio, no podemos hacer nada, no porque no tengamos jueces, sino porque no tenemos un ejército".