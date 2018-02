Twitter le recuerda a Monedero con un antológico 'zasca' que la 'portavoza' de Podemos fue elegida también por un coito

Un 'zasca' antológico, de los que duelen, es el que le han metido en Twitter a Juan Carlos Monedero, mayordomo de Chávez y estrella mediática de Podemos, por decir que "es un disparate que un coito decida la Jefatura del Estado".Twitter estalla de risa con la última mamarrachada de 'Toro Sentado Monedero' y 'Coleta India Yoko Ono'

Lo dijo en El Español en una entrevista que le realizó el periodista Alberto Lardiés a raíz de su nuevo programa 'En la frontera', que presenta cada noche en Público TV.

P: ¿Abriría usted el debate sobre la forma del Estado: monarquía o república?

R: Una democracia que se tenga respeto a sí misma tiene que escoger su Jefatura del Estado. ¿Por qué un óvulo y un espermatozoide con ascendiente Borbón es más importante que el de cualquier otro? Es absolutamente disparatado que la Jefatura del Estado se decida por un coito. Y es un disparate que tenga prioridad el varón sobre la mujer. ¡Felipe VI hizo esa cosa tan española de colarse!

Me parece bien que si los españoles queremos que una familia ocupe la Jefatura del Estado, por lo menos que lo decidamos los españoles, y no que lo decida Franco, como hizo en el 69, con la Ley de sucesión. La última vez que los españoles pudimos decidir al respecto, decidimos que los Borbones se fueran. No está de más que nos pregunten.