Cifuentes: "Granados es un mentiroso, un mezquino, un miserable y un machista"

Saltan chispas. Paco Granados quería hacer daño y lo ha hecho, pero veremos en que termina la cosa (Ana Rosa sentencia a Granados por lanzar basura desesperadamente contra Cifuentes: "Es una golfada, ¡y de un machismo impresentable!").

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha acusado este martes al ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, de ser "un mentiroso, un mezquino, un miserable y un machista", por vincularla este 12 de febrero de 2018 en su declaración ante el juez con la corrupción de la trama Púnica.

Con la corrupción y de una forma bastabte sucia, porque intentó colar como quien no quiere la cosa que Cifuentes tenía que estar al tanto porque ttenía en aquella época un lío sexual con Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a Carlos Herrera en la Cadena COPE, Cifuentes ha asegurado que Granados, considerado el cabecilla de la trama Púnica, una red que amañó adjudicaciones públicas a cambio de comisiones, "va a ser juzgado por delitos gravísimos de corrupción y quiere diluir sus responsabilidades políticas intentando tirar contra todos".

En su declaración a petición propia ante el juez en la Audiencia Nacional, el exconsejero madrileño Granados acusó a Cifuentes de conocer la «caja b» del PP.

Granados atribuyó a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González todas las decisiones que se tomaban en la región, y dijo que la actual gobernante autonómica -que en ese momento era secretaria de Política territorial del PP madrileño-, conocía estas prácticas.

Cifuentes ha desmentido hoy estas acusaciones, alegando que su cargo era puramente político y no técnico:

Tratando de no alterar la voz y parecer tranquila, Cistina Cifuentes ha lanzado un duro mensaje a su acusador:

«En mi caso debe de haber alguna venganza, porque no se puede ser más mentiroso, más mezquino ni más miserable que el señor Granados».

«No va a desestabilizarme, no tengo nada que ocultar».

A propósito de la insinuación del exconsejero madrileño, quien soltó que ella mantuvo una relación con González, se aferró al guión obligado en estos casos:

"No se puede ser más mezquino que el señor Granados, aunque nada de lo que diga me sorprende. Va a ser juzgado por delitos gravísimos y quiere diluir responsabilidades".

Respecto a las implicaciones políticas de la declaración judicial de Granados, Cifuentes espera que no afecte a su acuerdo de gobierno con Ciudadanos:

PSOE y Unidos Podemos reclamaron la comparecencia de Cifuentes en el Congreso de los Diputados ante la comisión de investigación por la supuesta financiación irregular del PP.

«Si me hacen comparecer, iré. Siempre he estado dispuesto a hacerlo y jamás he rehuido dar la cara».