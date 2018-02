Santi Vidal, otro héroe separatista que se caga en los pantalones ante el juez: "Lo que dije no era cierto"

Otro héroe separatista que habló por hablar, como la Forcadell. Otro al que le han temblado las piernas. El exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal restó crédito a las palabras que él mismo pronunció sobre el proceso independentista. Meses antes del referéndum ilegal del 1 de octubre, Vidal recorrió Cataluña explicando en público supuestas irregularidades que la Generalitat había cometido para diseñar un Estado independiente.--Santi Vidal se desdice ante el juez de las ilegalidades que atribuyó al Govern--

Por ejemplo, que había obtenido los datos fiscales de los ciudadanos de forma ilegal. El exjuez declaró ayer como investigado en la Ciudad de la Justicia y sostuvo que esas afirmaciones "no se corresponden con la realidad", afirma El País. --Santiago Vidal dice ahora que sus palabras sobre el ‘procés’ “no se corresponden con la realidad”--

El exmagistrado, que ha sido interrogado como investigado, ha admitido que lo que dijo "no era cierto" y que solo eran una hipótesis "atrevidas" o "futuribles". Las afirmaciones que en su día realizó Vidal permitieron a Vox presentar una denuncia y al juez Juan Antonio Ramírez, abrir la investigación por los preparativos del 1-O y la creación de las estructuras de Estado.

En sus conferencias, parte de cuyo contenido publicó El País a principios de 2017, Vidal afirmó que la Generalitat había hecho un "trabajo de campo" sobre los más de 800 jueces que trabajan en Cataluña para saber cuáles compartían los "sueños e ideales" independentistas. "Sabemos perfectamente con qué jueces podemos contar", dijo en alusión a una hipotética Cataluña independiente.

Vidal también afirmó, en esos actos de pequeño formato junto a militantes de Esquerra y simpatizantes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, que el Govern disponía de una partida de 400 millones de euros "oculta" en los Presupuestos para organizar el referéndum. "No os diré en qué epígrafes están incluidos, porque si no los impugnarían", dijo el entonces senador.

Vidal se retractó de inmediato y tuvo que abandonar su cargo político. "Es evidente que [las declaraciones] tomadas en su literalidad no se ajustan a la realidad", dijo entonces, en un comunicado difundido por ERC. El Govern también se apresuró, a través de la entonces vicepresidenta Neus Munté, a desmentir "categóricamente" las afirmaciones.

Ese paso atrás no impidió, sin embargo, que el abogado y exdirector de la Once Miguel Durán presentara una denuncia contra Vidal por, entre otros delitos, revelación de secretos. Fue el origen de una causa judicial en la que están imputados altos cargos de la Generalitat por su participación en el proceso independentista y en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Esa causa, además, ha alimentado de indicios las que mantienen abiertas tanto el Supremo (contra los miembros del Gobierno catalán) como la Audiencia Nacional (contra el excomisario jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero).

DECLARACIONES DE SANTI VIDAL

-"En estos momentos, y no os diré cómo lo hemos logrado porque lo hemos conseguido de manera absolutamente ilegal, tenemos todos vuestros datos tributarias. Todos estáis fichados, todos. En el nuevo Estado no se escapará nadie. A cambio, os damos nuestra palabra de honor que sabréis adonde va cada euro".

-"Tengo que dar una mala noticia: en estos momentos, quien debe tener la base de datos de Hacienda ya la tiene. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso, pero a veces pasan cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal, y no estaría bien que un juez le explicara cosas que no están exactamente legalizadas".

-"A mitad del 2017 recibiréis en su casa una carta de la Generalitat, sobre todo destinada a todos los empresarios pero también a las personas individuales, que os dirá lo siguiente: 'Dado que en fecha tal está previsto que el pleno del Parlament de Catalunya apruebe la ley de hacienda propia, y en esta ley se prevé que una vez se haya proclamado el nuevo Estado, el Ministerio de Hacienda de Catalunya recaudará todos los impuestos, le hacemos saber que usted no tendrá que elegir si quiere pagar a la Hacienda española o a la Hacienda catalana ". La carta os librará de tener que elegir. Esta carta llevará un añadido al final que va a decir, más o menos: 'Si recibe usted una carta de la Agencia Española de Tributos diciéndole que le ha vencido el impuesto y que no lo ha pagado, nos la trae y nosotros nos encargaremos de si se debe pagar o no se tiene que pagar".

PODER JUDICIAL

-"De los 801 jueces españoles en Catalunya sabemos perfectamente cuáles comparten nuestros sueños e ideales. Sabemos perfectamente quiénes se quedarán y quiénes se irán. Tenemos perfectamente diseñada la estructura judicial de la república. Para el día siguiente ya sabemos con qué jueces podemos contar".

-"Hemos hecho un trabajo de campo, sabemos exactamente con nombres y apellidos cuáles de los 801 jueces se quedarán y cuáles marcharán, lo sabemos perfectamente, y sabemos cuál será la persona que, en caso de que un juez se marche viernes en España, abrirá el lunes el juzgado".

-"A los jueces españoles que se quieran quedar en Catalunya, sabemos que son aproximadamente unos 300 y pico, se les dará un plazo de tres meses para que tomen la decisión de quedarse o irse. En caso de que se quieran quedar, deberán acreditar como mínimo un nivel C de catalán, oral y escrito. Segundo filtro: deberán tener un informe favorable de una comisión de evaluación mixta entre los máximos representantes del poder judicial catalán y un equivalente del consejo consultivo. Y un último filtro, que este es en el que tengo que ser más prudente: evidentemente no habrá ninguna depuración ideológica, ninguna, pero el compromiso es que estos que se quieran quedar deben asumir que el poder legislativo es el Parlament de Catalunya y ya no es España, sobre todo en el primer período de transición jurídica, en los tres años que durará la transición jurídica, estos deben tener un compromiso absoluto. Y por supuesto habrá un organismo disciplinario externo a la judicatura".

-"Lo primero que hará el Tribunal Supremo de la República Catalana dentro de un año, un año y medio, es archivar todas las causas del 9-N".

RELACIONES INTERNACIONALES

-"Yo me he encargado, junto con el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, de tener preparado para el mes de junio del 2017 el nuevo sistema judicial. Tendremos casi el doble de jueces y fiscales de los que tenemos ahora. La plantilla judicial es de 801 jueces. Al día siguiente de la independencia pasaremos inmediatamente a 1.000 jueces, con la idea de que en el 2020 pasamos a 2.250. Estamos diseñando un sistema muy moderno de justicia, lo copiamos básicamente de Dinamarca. Hemos trabajado con expertos de Dinamarca, Suecia, Alemania, Finlandia y algunos también de Suiza".

-"Nos planteamos que [en un juicio] la primera instancia dure de media seis meses y la segunda instancia, tres meses. Y la fase de ejecución, como máximo, queremos que sea de tres meses. Desde que entra el primer papel en el juzgado y hasta que se ejecuta la sentencia, habrá pasado un año. Claro que algún caso durará un año y medio, pero serán pocos".

-"Tenemos diseñado un sistema de control, todo informático, todo telemático, de control del trabajo. Aquella persona, desde un auxiliar informativo al secretario del juzgado, el fiscal, el juez, que no tenga el trabajo al día, automáticamente se encenderá una lucecita en el ordenador que le dirá 'tarjeta amarilla', va retrasado en este caso, con estas pruebas, con este trabajo. Al cabo de 48 horas se le bloqueará el ordenador, no podrá seguir con este caso ni con ningún otro. Imagínese qué nervios. Pero estos nervios no serían nada si 24 horas después no se encontrara un inspector de tribunales en el juzgado. Y el inspector le preguntará qué pasa, le desbloqueará el ordenador, le pondrá unos refuerzos si son necesarios; el inspector de tribunales intentará ayudar a solucionar los problemas. Pero si el problema es que hay un juez, un funcionario, que no le gusta trabajar suficiente, le comunicará el mismo día que queda suspendido de sueldo, pero no de trabajo. Os digo que aquel juez, aquel funcionario, se pondrá a trabajar como un loco".

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

-"Todos los expertos que tenemos aquí en Catalunya, como los internacionales que nos asesoran, nos dicen que si ganamos el referéndum, si el proceso se ha hecho con la limpieza suficiente como para ser reconocido por la comunidad internacional, y ha habido estos quórum de participación cualificados, el Estado español no tardará ni 30 días a pedir la reunión bilateral Catalunya-España. Porque tienen tanto que perder, porque nosotros nos iremos igual. Pero si nos vamos de manera no pactada con el Estado español, ellos se hunden. Piense que circula por el mundo financiero que el Reino de España debe un billón de euros de deuda pública internacional. A los catalanes nos toca, si lo pactamos, un 17,6%, que lo podemos asumir perfectamente. Pero si nos vamos sin que ellos se sienten a la mesa, se lo comen todo".

-"11 de los 28 estados de la UE reconocerán Catalunya al día siguiente del referéndum". "Tenemos un plan b para la independencia que no podemos desvelar, no podemos avanzar la estrategia, pero es un plan consensuado a día de hoy con 11 de los 28 estados de la Unión Europea, y no hablo solo de Letonia, Lituania y Estonia, que también. Esto quiere decir que si el Estado español intentara utilizar la vía física, automáticamente estos once estados dirán que esto no es un problema interno, es un problema internacional".

-"Hay un Estado que no es europeo, sobre el que España no puede ejercer ningún control, que ya nos ha dicho que nos hará de banco. Un Estado muy solvente que nos hará de banco. ¿Por qué nos quiere mucho? No, porque prestar dinero y sacar un pequeño interés, pues también les conviene".

FINANCIACIÓN

"Si el Estado español cierra el grifo del FLA, con toda la prudencia necesaria que nos piden desde el Gobierno, os puedo adelantar que hay dos fondos de inversión internacionales, no europeos, que nos abrirán una línea de crédito de hasta 200.000 millones de euros. El Gobierno de la Generalitat podrá pagar todas las pensiones, todos los sueldos de los funcionarios".

-"Hay una partida de casi 400 millones, que no os diré en qué epígrafes de los presupuestos están incluidos, porque están debidamente camuflados, como se pueden imaginar, porque tontos tampoco somos, porque si no nos lo impugnarían inmediatamente. 400 millones destinados a la celebración del referéndum y tener absolutamente preparadas las 19 estructuras de estado que necesitaremos el día siguiente que haya decidido".

-"Tenemos todas las áreas necesarias de un país moderno. Estamos llevando a cabo un traspaso de un Estado decimonónico, como es España, un Estado anticuado, entre muchas otras cosas, a uno de los Estados más modernos de todos. En concreto nos hemos reflejado en Finlandia, Dinamarca y Noruega".

-"Si tenemos el dinero necesario para hacer lo que queremos hacer, todo será fantástico. Y el dinero están, en Cataluña afortunadamente producimos suficiente renta per cápita, bastante producto interior bruto como para funcionar como Finlandia del Sur. Todos los expertos en el ámbito económico han hecho sus estudios, y cuadran".

PENSIONES

-"Las pensiones en Catalunya tendrán una cláusula suelo; esta cláusula suelo estará fijada en 1.000 euros. Cualquier persona que cobre una pensión de jubilación del Estado español, o un PIRMI, pasará inmediatamente el mes siguiente [de la independencia] a cobrar 1.000 euros. Es la renta mínima garantizada. Y el dinero para pagar eso están. Piense que hay una serie de conceptos que dejaremos de pagar cuando seamos un Estado. Al margen del déficit fiscal, sois conscientes de que un 13,4% de sus impuestos no vuelven de Madrid? Y que una parte importante en Defensa? Cataluña, por ejemplo, no tendrá ejército. ¿A que no pensamos invadir nadie? Si el mes de junio, julio vamos al Barcelona y le decimos a todos estos indecisos, que hay muchos, por escrito, que su pensión pasará de 641 a 1.000 euros... Es triste, ¿eh? Pero Catalunya será independiente gracias a los catalanes de corazón, que sois vosotros, y también a los de bolsillo".

MONOLINGÜISMO

-"Catalunya solo tendrá una lengua oficial, el catalán. Pero prevemos establecer una ley de transitoriedad que conlleva una normativa de discriminación positiva para un colectivo muy específico, los castellanohablantes que no han hecho la normalización. Una normativa específica para los inmigrantes de otros lugares de la Península Ibérica que vinieron a los 50, 60 y 70".

MOSSOS Y CONTRAESPIONAJE

"Que dentro del cuerpo de Mossos, como la Ertzaintza, siempre ha habido agentes del CNI, esto es público y notorio. Lo que pasa es que aquí eran pocos. No es que hayan aumentado, entre otras cosas porque no ha habido más promociones. Los que eran todavía están, pero no han podido entrar nuevos, porque el cuerpo de Mossos está estancado desde hace cuatro años, por razones presupuestarias. Por lo tanto esto se ha podido controlar, algo positivo debe tener la crisis económica. Si me preguntan si sabemos dentro del cuerpo de los casi 17.000 mossos, agentes de base a comisarios, cuáles son agentes del CNI y cuáles no, no lo sabemos. Alguna información hay de algunas personas en concreto, pero pensad que el servicio de inspección interna de los Mossos no estaba dedicado a buscar embargo, estaba dedicado a buscar policías corruptos, gente con relación a traficantes de drogas. Que desde hace unos meses se están ocupando de eso, claro que sí".

-"Una parte del dinero que nos ahorraremos por no tener ejército, unos 27.000 millones de euros, irán destinados a unas unidades especiales de los Mossos de Escuadras especializadas en materia antiterrorista, y a una unidad especializada en investigación y contraespionaje. Os puedo adelantar que esta unidad ya se está formando en estos momentos, el cuerpo de los Mossos, gracias al asesoramiento y ayuda técnica de un Estado que no es europeo; que cada uno haga volar la imaginación y se puede imaginar quién será".