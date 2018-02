El actor y concejal Puigcorbé se cambia su nombre porque le avergüenza España

Está fatal de los nervios y no quiere quedarse sin su nuevo trabajo, no vaya a ser que no le vuelvan a llamar para hacer películas, esas en las que no le avergonzaba usar el nombre de pila que le hizo famoso en toda España. (El actor Puigcorbé dice que su independentismo catalán le pasará "factura" profesional).

Juanjo Puigcorbé, ex actor y actual concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y delegado de cultura en la Diputación Provincial de Barcelona, se hace llamar ahora Joan Josep, y lleva meses intentando desvincularse de todo lo que tenga que ver con España.

En el junio del año 2015 Puigcorbé pasó a formar parte del consistorio de la Ciudad Condal, un mes más tarde se incorporaba a la Diputación. A pesar de sus esfuerzos, es complicado encontrar el nombre del artista en su versión catalana.

Según da cuenta 'OkDiario', en su cuenta de Twitter, el diputado cambió Juanjo por Joan Josep:

Otro de los ejemplos lo encontramos en la ficha a la que se puede acceder en la página web de la Diputación Provincial de Barcelona. Según se puede apreciar, el nombre que aparece es Joan Josep. Sin embargo, la URL determina que se trata de un cambio sobre el original puesto que en ella sí se puede observar los términos ‘juan' y ‘josé'.

La web del ayuntamiento de Barcelona refleja el nombre real con que siempre se ha conocido a Puigcorbé.

Asimismo aparece en el curriculum vitae al que los ciudadanos tienen acceso en la misma página.

Tampoco las portadas de las películas en las que ha participado acreditan que su el ex actor usase el catalán para darse a conocer al resto de España .

Incluso su propio partido utilizaba su nombre en castellano para referirse a él en carteles publicitarios. La imagen situada debajo fue distribuida por las juventudes de ERC, donde puede leer claramente ‘ Juan José'.