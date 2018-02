El cacareo de la 'virtual' Anna Gabriel: "La persecución política al independentismo toma nuevas formas"

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que se encuentra este domingo 18 de febrero de 2018 en Suiza, todavía no ha aclarado si regresará a España para su comparecencia ante el Tribunal Supremo. (La cupera Anna Gabriel sale de la Venezuela chavista y se 'refugia' en la capitalista Suiza).

Sin embargo, Gabriel se ha pronunciado afirmando que

Esta afirmación se halla incluida en un mensaje de audio grabado por la representante a la militancia de Endavant, formación que integra la CUP. Este fin de semana, la formación celebra su IX Asamblea Nacional bajo el lema 'Ahora más que nunca, Endavant' y en el transcurso de la jornada del domingo, durante el acto político, se ha reproducido el audio mientras el atril del escenario permanecía vacío. (El terrible vaticinio de Alfonso Ussía sobre la 'pollina' Anna Gabriel en Venezuela que le hará sudar mucho más).

"De entre toda la gente que lucha, está aquella con la que no dudarías nunca hacer nada y para nada. Esos sois vosotros. Gente determinada, convencida, incorruptible, generosa. Por eso, es un orgullo militar en Endavant. Y por eso he querido hacerme un hueco en una asamblea a la que no puedo asistir",