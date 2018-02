Esperanza Aguirre, más cerca del banquillo, dice que no tiene dinero para abogados

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que no se querellará contra las "mentiras" de su ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que la ha situado como responsable última de la supuesta financiación ilegal del partido, porque no tiene "dinero para abogados" y porque no tiene "nada" de qué esconderse.

Así lo ha señalado en la COPE a Carlos Herrera en sus primeras palabras tras la declaración de Granados la semana pasada en la Audiencia Nacional, en el marco de la operación Púnica, donde ha señalado que el ex secretario general ha lanzado esas acusaciones "sin pruebas" y ha recordado que el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, "ha dicho que acusar sin pruebas es difamar" y serán los jueces los que decidan si tiene razón o no.

Los últimos acontecimientos parecen ir acercando a la ex presidenta Aguirre al banquillo de los acusados. El cerco policial se va cerrando en torno a ella y figura en numerosos documentos que analiza la UCO.

Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil, así como la documentación localizada en los registros domiciliarios practicados en la causa judicial se suman al interés de Granados por involucrarla para que declare ante García Castellón, junto con Cristina Cifuentes e Ignacio González, quien ya se ha personado en el caso con abogado y procurador a la espera de que el Juez le reciba declaración. --Esperanza Aguirre no se querellará contra Francisco Granados porque no tiene "dinero para abogados" ni "nada" de qué esconderse--

El último atestado de la UCO tiene numerosas referencias a Aguirre, que ve cómo se acerca el momento de tener que declarar acompañada de abogado. La utilización de recursos públicos para mejorar su imagen y la financiación ilegal del PP madrileño son los cargos a los que se enfrenta.

Según los propios documentos de Alejandro de Pedro se trata de que los lectores no perciban los diarios como proclives de tal modo que se le otorgue por el lector más credibilidad al mensaje, afirma el atestado. Y estos trabajos periodísticos por llamarlos de alguna manera, finalmente fueron abonados por adjudicatarios de contratos de la Comunidad de Madrid.

Isabel Gallego, inseparable de Aguirre en todas sus campañas, negó ante el juez Velasco que se hubieran hecho los pagos a que se refiere el atestado al que ha tenido acceso Periodista Digital.

Al menos con su participación. Ahora, la que fuera Directora General de Medios de la Comunidad de Madrid ha contratado al reputado abogado penalista Francisco Javier Díaz Aparicio, reconocido experto en llegar a acuerdos imposibles y ha pedido comparecer nuevamente para declarar. Si Gallego ratifica el contenido del atestado, la ex presidenta no podrá evitar el banquillo.