La ridícula competición entre Mariano Rajoy y Albert Rivera por ser el mayor fan de la patriota Marta Sánchez

La cantante celebró este sábado sus 30 años en el mundo de la música con un concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Durante el mismo, la artista madrileña sacó su vena más patriota y sorprendió con su propia versión del himno de España, una canción que ha conquistado a Mariano Rajoy y Albert Rivera, entre otros.

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón", cantaba Marta Sánchez (51), que reinventaba el himno español con su propia letra.

"Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin. Como tu hija llevaré ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Y si algún día no puedo volver, guárdame un sitio para descansar al fin", concluía la canción que hizo estallar en aplausos al público madrileño.

