'Pinocho' Iglesias: "Me gusta ser patriota poniendo acento en los servicios públicos"

Eso es caradura y lo demás una broma. Pablo Iglesias se refirió este 19 de febrero de 2018 a la versión del himno de España interpretada por Marta Sánchez el pasado sábado en el Teatro de la Zarzuela.

"Me gusta ser patriota poniendo el acento, no tanto en las banderas ni en los himnos, como en los servicios públicos".

Y añadió en RNE, sin sonrojarse:

"Marta Sánchez canta bien, pero creo que hay algo que la gente no se puede olvidar. Lo importante para amar a tu país, para amar a tu nación, para sentirte patriota, no son himnos ni las banderas, son las escuelas públicas, son las pensiones, son los servicios públicos".

Pues ni hace un año que en Periodista Digital publicamos un vídeo, rescatado de la hemeroteca, en la que el líder de Podemos confiesa en plan distendido a un amigo, en un rincón cualquiera de nuestra geografía nacional, el repelús que le dan las señas de identidad españolas. (El 'cara culo' que enamora a Pablo Iglesias por la "mariconada" de las banderas españolasi).

Pablo Iglesias, creyendose alejado de las grabadoras, cámaras y micrófonos, se sincera sobre el sentimiento nacional, nuestros signos y emblemas, y todo ello bajo el punto de vista de la tensión actual que atraviesa Cataluña.

"La identidad España para la izquierda, una vez terminó la guerra civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco y es un agregador con el que gana la derecha".

"No sé si os dais cuenta pero yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago contorsionismo para decir esos patriotras de pulseristas roja y gualda... que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, ser... pero yo no puedo decir España, yo no puedo decir España".

"Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Yo puedo tensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que la Educación y la Sanidad sean públicas y la respuesta es: no hay nada que hacer, perdimos la guerra".