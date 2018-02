Javier Maroto abre 'el armario' del PP y provoca más de una taquicardia

Hay que reconocerle valentía a Javier Maroto. El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, en una entrevista en El Mundo y recogida por Informalia, habla abiertamente de su condición sexual, de su matrimonio y asegura que el PP está lleno de gays:

Si todos los gays estuvieran en Izquierda Unida, no hubiésemos avanzado en este país como se está haciendo. Hay programas que hace el Gobierno de España en favor del colectivo LGBT. (Cristina) Cifuentes o (Alberto Núñez) Feijóo están defendiendo leyes LGBT. Si todos los gays militasen por el cliché en Izquierda Unida, pues no habría los avances. Es más, seguramente, no habría ni matrimonio igualitario.

Precisamentem sobre la polémica montada por el PP recurriendo que la unión de gays fuese llamada matrimonio asevera que:

Mira, ésa es una historia que nosotros mismos no hemos comunicado bien. El Partido Popular llevaba en el programa de Aznar la ley de parejas de hecho y el matrimonio civil que estaba operativo en Francia. El mismo. Ganó las elecciones Zapatero e implementó el matrimonio igualitario, que yo siempre he defendido antes y después. El Partido Popular, de forma errónea, en mi opinión, interpuso un recurso al Tribunal Constitucional porque no creía que debería compartir el nombre con el sacramento católico, la palabra matrimonio.

Añade que:

Es una chorrada porque las cosas se llaman como se llaman en la calle. Yo lo llamo matrimonio porque se llama matrimonio. Pero el PP dijo que no nos gustaba el nombre y lo recurrimos. Creo que fue una decisión equivocada. Pero, entre otras cosas, yo milité en las Nuevas Generaciones, que pedían el matrimonio igualitario. Estoy en un partido en el que no. No hay más que mirar las nuevas juventudes del PP. Si es que hay muchísimos gays y lesbianas en el PP. Es un partido atractivo para ellos.

Sobre la posibilidad de que hubiese un presidente de Gobierno que fuese homosexual afirma que: