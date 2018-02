Javier Maroto: "En el PP hay muchísimos gays y lesbianas"

Este miércoles se inauguró la exposición El armario de Carmen Lomana, en el Museo del Traje de Madrid. Hasta allí se trasladaron famosos de la talla de Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna o el político Javier Maroto (46). Éste último, que acudió con su marido, Josema Rodríguez, explicó lo que supone ser homosexual en el PP.

"Si todos los gays estuvieran en Izquierda Unida, no hubiésemos avanzado en este país como se está haciendo. Hay programas que hace el Gobierno de España en favor del colectivo LGBT. (Cristina) Cifuentes o (Alberto Núñez) Feijóo están defendiendo leyes LGBT. Si todos los gays militasen por el cliché en Izquierda Unida, pues no habría los avances. Es más, seguramente, no habría ni matrimonio igualitario", declaró el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP al periodista Antonio Diéguez.

Además, Maroto también habló de la repercusión que tuvo el hecho de que su partido barajase quitar la ley del matrimonio igualitario: "No. Mira, ésa es una historia que nosotros mismos no hemos comunicado bien. El Partido Popular llevaba en el programa de Aznar la ley de parejas de hecho y el matrimonio civil que estaba operativo en Francia. El mismo. Ganó las elecciones Zapatero e implementó el matrimonio igualitario, que yo siempre he defendido antes y después. El Partido Popular, de forma errónea, en mi opinión, interpuso un recurso al Tribunal Constitucional porque no creía que debería compartir el nombre con el sacramento católico, la palabra matrimonio", dijo.

