¡Vaya Adriana 'Lastre' que tiene el PSOE! Se entera de la muerte de un ertzaina en Bilbao con 12 horas de retraso

No es de extrañar que al PSOE le vayan las cosas como esa parte corporal en la que la espalda pierde su casto nombre.

Doce horas, o incluso más, desde que un agente de la policía autonómica vasca perdiera la vida, fruto de un infarto, durante los altercados que ultras del Spartak de Moscú y del Athletic de Bilbao provocaron las horas previas al partido de vuelta de los diecisiesavos de final de la Europa League, jugado en San Mamés el 22 de febrero de 2018, fue el tiempo que precisó la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, para enterarse del luctuoso suceso.

Y bueno, en realidad se enteró en plena rueda de prensa. Y no sería porque su jefe, Pedro Sánchez, se había manifestado en Twitter solicitando a la UEFA medidas contundentes.

Toda mi solidaridad y afecto a la familia y compañeros del ertzaina fallecido en Bilbao tras los altercados con hinchas del Spartak. No es la primera vez que ocurre una tragedia en torno al fútbol. Exigimos a la #UEFA que deje de mirar hacia otro lado y actúe con contundencia.

Pero Lastra, por lo visto, no se enteró y la cara de 'besuga' que se le puso cuando una periodista le preguntó por este asunto es de las que hacen afición, pero más aún la respuesta:

Pues la verdad es que no conocía la noticia. No la conocía porque ayer tuve muchas reuniones. La verdad, lo primero de todo, lamentar la muerte del ertzaina, nuestra solidaridad con sus compañeros, nuestro ánimo y apoyo a su familia. Es verdad que, lamentablemente, en algunos partidos de fútbol, los calificados por ellos mismos como de alto riesgo pues suceden episodios de violencia y desde distintas instancias se lleva mucho tiempo trabajando para que se tomen medidas concretas para evitarlo. Yo sé que se está trabajando en ello desde la propia UEFA.

Y visto que había dado vueltas a un asunto que desconocía, optó por terminar su respuesta de esta guisa:

No te puedo decir mucho más porque no conocía la noticia Luego si quieres cuando acabemos te comento un poco, cuando me informe mejor.