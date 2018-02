Garzón, ¿algo que decir sobre tus queridos y admirados 'Bukaneros' tras reventar el minuto de silencio en memoria del Ertzaina fallecido?

¡Garzón, ahí tienes a tus simpáticos Bukaneros! El líder de Izquierda Unida no tuvo mayor problema en ir a hacer política al campo de Vallecas en febrero de 2017 y lo hizo a su manera: defendiendo a los fanáticos del Rayo Vallecano y expresando su apoyo a los miembros de este grupo detenidos--Así se derrite Alberto Garzón con los fanáticos de ultraizquierda del Rayo, 'Bukaneros'--.

El sábado 24 de febrero de 2018 Bukaneros volvieron a ser noticia al reventar el minuto de silencio en memoria de Inocencio Alonso, fallecido en Bilbao durante los incidentes de la previa del Athletic de Bilbao-Spartak--Muere un ertzaina en la batalla campal contra los ultras rusos en Bilbao --.

Bukaneros no respetó los 60 segundos y desde el fondo de Valleca consideraron que no se merecía dicho ertzaina el homenaje y empezaron a proliferar cánticos de 'Iñigo Cabacas justicia' en referencia a un joven que falleció en 2012 tras recibir un impacto de pelota de goma por parte de la Ertzainza en los alrededores de San Mamés--Los que montaron la bronca en que murió el ertzaina no fueron los rusos sino los proetarras--.

O lo que es lo mismo, confundir y mezclar el tocino con la velocidad--Cristiano regala su camiseta a una niña y los Bukaneros obligan a la cría a devolvérsela--.

Apoyando en su estadio a la aficción del Rayo en estos momentos en los que atacan sus actos de dignidad @mvalienteots @Rayo_Clash pic.twitter.com/YM4BTlDqoJ — Alberto Garzón (@agarzon) 19 de febrero de 2017

Garzón, que en el pasado, como por ejemplo, cuando fue a apoyar a los ultras rayistas por los insultos y amenazas que diseñaron contra Roman Zozulya, cuyo fichaje boicotearon al entender que le acompañaba un pasado nazi, esta vez no ha dicho ni pío--Los ultras comunistas se salen con la suya y echan a Zozulya del Rayo Vallecano acusándole de facha--.

Otras 'causas' defendidas por Bukaneros: el apoyo al asesino Rodrigo Lanza

¿Alguien esperaba que el líder de IU y diputado de Unidos Podemos tuviera las suficientes agallas de decirle a sus queridos Bukaneros que reventar el minuto de silencio en honor a un agente muerto no es nada heroíco? Exacto, Garzón, que siempre que pudo ha defendido las causas que defienden los 'Bukaneros', cercanas a su ideología, esta vez ha guardad silencio. Retratado.

Vídeo relacionado:

