El feo de Podemos a los policías al querer 'degradarles' por la cara ante los delincuentes

No se fían de los agentes de la Policía ni un pelo. Unidos Podemos propone en su batería de enmiendas presentada este martes 28 de febrero de 2018 a las dos propuestas de ley presentadas por PSOE y PNV para acabar con la llamada Ley Mordaza, dejarles en clara inferioridad ante los delincuentes. (Alfonso Rojo: "Carmena y los de Podemos quieren capar al caballo de Espartero").

Así, a las iniciativas que Ciudadanos ha desbloqueado esta semana en el Congreso de los Diputados después de que estuvieran meses paralizadas, Unidos Podemos propone acabar con la presunción de veracidad de los agentes de policía para que su versión y la de los detenidos tengan el mismo valor, prohibir por ley el uso de las pelotas de goma o que los pasaportes sean plurilingües. (Las medidas que apoya Podemos para el Día de la Mujer: no usar tampones ni cuidar a los nietos).

Y es que, tal y como ha asegurado el diputado de Podemos Rafael Mayoral quieren que

"no haya ninguna norma que pueda impedir el ejercicio de las libertades públicas de nuestro pueblo. Si no lo pudo hacer Francisco Franco durante 40 años ni Manuel Fraga, no lo va a hacer ni Mariano Rajoy ni Juan Ignacio Zoido".