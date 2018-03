El pelo de Anna Gabriel vuelve a su sitio porque la ocasión la pintan calva

La camaleónica ex diputada de la CUP fugada en Ginebra, Anna Gabriel, sigue desmelenándose según sopla el viento. Si su reciente cambio de look sorprendía a propios y extraños, esta vez se supera a sí misma volviendo a sus orígenes, es decir, a su peinado a lo tazón. (El liberado novio de la elegante Anna Gabriel agacha las orejas y pasa por el aro).

With my friend @AnnaGaSabate, leader of the Catalan liberation struggle and symbol of resistance and dignity. All our solidarity with @AnnaGaSabate who was forced to escape to Genève due to the neo-fascist repression and persecusion of the Spanish state. pic.twitter.com/CqN3DbyySK