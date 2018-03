Bea Talegón se toma a pecho la defensa del bocazas de ERC al que le ponen las féminas de "tetas gordas"

Beatriz Talegón, parodiando a Carlos Herrera, necesitaría un desfibrilador de sujetos ridículos y adictos al Twitter.

La exsocialista y nueva musa del separatismo es capaz de olvidar por un momento su militancia en un feminismo talibán para justificar y defender en cierta medida las declaraciones atroces de un político de ERC, Lluís Salvadó, que aseguró en una conversación que el mérito para acceder a la consejería de Educación de la Generalitat era exhibir, por parte de las féminas, un buen par de argumentos mamarios -Así estalla el postureo feminista del 'procès': "Es difícil encontrar a mujeres para puestos de responsabilidad, dale el cargo a la que tenga las tetas más gordas"-.

Y es que llama la atención que la mujer que se pone como una hidra cuando la llaman 'come croquetas'

Hola Alfonso Rojo. Hoy un es un día estupendo para recordar cuántas veces me insultaste, por no pensar como tú. Me has llamado gorda (recién parida), “comecroquetas”, has mentido sobre mi CV, y me insultas cada vez que puedes. Todo en medios de comunicación: públicos y privados