La lista negra de Pablo Iglesias con los líderes izquierdistas que van hechos una facha

El tema era 'Comunicación política en tiempos de crisis', y la charla del ahora líder de Podemos, -entonces profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense-, se celebró en mayo del año 2013 bajo el paraguas de las juventudes comunistas en las jornadas 'Organizando la Resistencia'.

Fue una especie de revista de moda, donde Iglesias dio consejos de imagen, a izquierda y derecha:

En el vídeo, recuperado ahora por 'OkDiario', afirma que

De Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, destaca que

Su otro preferido es Alberto Garzón, quien más tarde sería su ‘socio' político y por entonces ya diputado de Izquierda Unida en el Congreso.

"No viste como un joven de las juventudes comunistas, ni de coña. Ni pañuelo palestino ni pinta de tal... es el novio que muchísimas madres querrían para sus hijas. A lo mejor las hijas ya no tanto, pero las madres determinan mucho más el comportamiento electoral de un país que las hijas. Muy bien currado. Informalidad, vaqueros, pero elegancia, nada de pendientes, pelo corto, americana, camisa.... Perfecto. Estilo ganador".

Según Iglesias, Garzón "maneja muy bien" el estilismo que, dice, le haría pasar por un socialista. " Tú le ves por la calle y puedes decir, ‘este tío es del PSOE'. Bien elegida la ropa, muy bien", añade.

El secretario general podemita advierte de que

"a la izquierda le falta imaginación para construir su imagen pública, su estilo, su estética. No puedes vestir como si tuvieras 20 años cuando tienes 50, hay veces que llevar una corbata no es una traición burguesa y que queda muy bien y otras veces en las que es lamentable... Son cosas que creo que tienen muchísima importancia política y que la izquierda trabaja muy mal".

Después empieza con su ‘lista negra', encabezada por Cayo Lara, entonces coordinador federal de IU.

La lista sigue con Diego Valderas, por aquel tiempo coordinador de la formación en Andalucía.

"Yo hice el vídeo electoral con Producciones CMI (Con mano izquierda) de las elecciones andaluzas... (...) para grabar el último plano con Valderas, ostias... no se había hecho una limpieza dental, que es una tontería, pero para aparecer en un vídeo no te puedo hacer un primer plano si tienes los dientes pues como tiene los dientes un señor de cincuenta y tantos años que no va al dentista habitualmente. No los tienes como Javier Arenas, que los tiene blancos y perfectos. Son cosas esenciales para hacer política, en estos tiempos".