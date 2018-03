"Cuando nos cercaron [las feminazis] sentí el mismo miedo que cuando me pegaba mi marido"

Araceli Sainz iba en segunda línea, sujetando un cartel en el que ponía 'Por la Libertad y la Igualdad de las Mujeres', junto detrás de Begoña Villacís y otros dirigentes de Ciudadanos como Toni Roldán, Patricia Reyes y Esther Ruiz.

Hasta ahí, todo bien, pero Araceli tardará mucho tiempo en olvidar la pesadilla que vivió en la manifestación feminista del 8 de marzo de 2018.

El grupo de dirigentes y militantes de Ciudadanos, con el que participó en la marcha en su condición de afiliada, tuvo que abandonarla a petición de las organizaciones convocantes ante el temor a que pudieran ser agredidas por los insultos de parte de las manifestantes, según recoge Jorge Sáinz en El Español.

El día de hoy era para reivindicar respeto, igualdad y, sobre todo, libertad.



Sois los de siempre, hoy disfrazados de feminismo.



He tenido que decir más fuerte que vuestro odio no me representa, ni me condiciona, ni me limita.#DiadelaMujer pic.twitter.com/931gxqUbb2