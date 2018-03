Twitter aplasta a Pablo Iglesias: "Rechazas reunirte con el padre de Diana Quer pero pierdes el culo por recibir a proetarras de Alsasua"

La que le está cayendo a Pablo Iglesiaspor no haberse reunido en persona (mandó a su pareja Irene Montero) con el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, es monumental. El mismo que pierde la cabeza por alabar a miserables como Arnaldo Otegi o reunirse con los familiares de los proetarras de Alsasua

Quer se ha reunido este 13 de marzo 2018 en el Congreso de los Diputados con representantes de Unidos Podemos. La reunión forma parte de la ronda de contactos que tanto Quer como Juan José Cortés, el padre de Mari Luz Cortés, vienen manteniendo con los grupos del Congreso.

Pierdes el culo para hacerte una foto con los agresores de Alsasua. No tienes cojones a reunirte con el padre de Diana Quer. No te odian por lo que eres, te odian por lo que haces. Os jode que se vea. #LaCafeteraContraElOdio

El padre de Diana se reunió con el PSOE y con Ciudadanos, en este caso con su presidente, Albert Rivera. El objetivo de estos encuentros, ha insistido Juan Carlos Quer, es pedirles a las formaciones «que no se derogue en caliente» la prisión permanente revisable.

Quer y Cortés confiaban en trasladarle a Pablo Iglesias sus peticiones, pero el líder de Podemos, como ya se tenía previsto, no ha acudido a este encuentro.

Ha sido la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, la que ha recibido a Juan Carlos Quer. En la reunión, a la que ha acudido solo -Juan José Cortés finalmente no ha ido- también se encontraban la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Ione Belarra, la diputada Sofía Castañón y la vicepresidenta cuarta de la mesa, Gloria Elizo.

«Solamente solicitamos que no se derogue en caliente. Existe un recurso ante el Tribunal Constitucional y parecería de sentido común que todas las fomaciones políticas esperasen a la resolución del tribunal», ha explicado Quer, que le ha pedido a Podemos «y a todos los partidos políticos una reflexión profunda de tantas violaciones por parte de delincuentes que reiteran su actitud delictiva y entender que solamente la prisión permanente revisable responde en este momento a esa necesidad de amparar la protección de nuestros jóvenes y de los niños».

- Otegi hombre de paz y me hago fotos.

- Me reuno con los de Alsassua.

- Bodalo un símbolo de lucha y fotito tb.

- Me junto con la madre de Rodrigo Lanza.



Pues después de esto es lógico que no te juntes con el padre de Diana Quer... No le llegas ni a la altura del zapato!