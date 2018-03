El 'comisario' Monedero se lleva una 'manta' de estacazos por intentar rentabilizar la muerte de un inmigrante

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha tratado de pescar en las revueltas aguas de la batalla campal que durante la noche del 15 de marzo y de las primeras horas de este 16 de marzo de 2018 se produjo en el barrio de Lavapiés, en Madrid, por la muerte de un mantero senegalés víctima de un infarto.

El 'comisario chavista', que tanto había criticado que se utilizase el dolor desde un punto de vista político, denunciando, por ejemplo, lo que el PP había hecho con el asesinato del niño Gabriel Cruz, aquí olvidó sus principios y arrimó el ascua a su sardina.

El problema para Monedero es que enseguida le recordaron lo que había dicho dos días antes, el 14 de marzo de 2018:

No hace un mes de la muerte de un ertzaina también por un infarto y no diste ni el pésame!! Manipulando y poniéndote medallas no tienes precio, pero si despreciable. Un saludo!!