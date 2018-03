El PSOE se pega un tiro en el pie y hace llorar de rebote a los familiares de las víctimas

Tras el trámite este jueves 15 de marzo de 2018 en el Congreso para derogar la prisión permanente revisable, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, -uno de sus bisabuelos fue fundador del PSOE-, ha pedido perdón "a todos los españoles" por la postura de su partido, el PSOE. (Bescansa le corta la coleta a Iglesias por su faena a las familias de niños asesinado)

"Mi familia me da derecho a pedir perdón por la intervención que mi representante ha hecho en la tribuna. Nos ha insultado, nos ha hecho daño, dicen que nos manipulan. He sentido vergüenza como socialista. A mí nadie me manipula. Nunca. Y en nombre de ellos, yo como socialista pido perdón a los españoles. Especialmente a las víctimas".