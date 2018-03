PSOE: El socialista Ramón Jauregui deja la política

Se van los buenos y a este paso, el PSOE que dio más de 200 diputados y 12 años de gobierno a Felipe González, va a quedar como una era.

El histório socialista Ramón Jauregui ha anunciado esta mañana que pone fin a su carrera política. Actualmente ocupa un escaño en el Parlmento Europeo, con lo que si no decide dejar antes su acta como europarlamentrio su larga trayectoria culminaría dentro de poco más de un año, cuando en mayo de 2019 concluya la legislatura europea.

Jauregui ha anunciado su decisión durante un acto en Bilbao en el que se conmemoraba el 25 aniversario de la fusión entre PSE y Euskadiko Ezkerra. «Aprovechando que os tengo a todos quiero terminar diciendo que estos años os he representado en multitud de sitios porque me habéis dado ese inmenso honor. Os quiero decir que cuando ya termina mi actividad política no he encontrado mejor momento para despedirme que éste», informa Ep.

Fue secretario general de los socilistas vascos entre 1988 y 1997. Su primer cargo público fue un escaño en el parlamento vasco en 1980, que ocupó durante tres años, cuando Felipe González lo situó como Delegado del Gobierno en el País Vasco (1983-1987). Justo después, entre 1987 y 1991 fue vicepresidente del Gobierno vasco, en el gobierno de coalición entre el PNV y el PSE que lideró el peneuvista José Antonio Ardanza. Bajo esa misma fórmula de gobierno fue entre 1995 y 1997 consejero de Justicia, Economía, Trabaajo y Seguridad Social.

En política nacional llegó al máximo nivel durante un breve periodo de tiempo. José Luis Rodríguez Zapatero lo incorporó a su gabinete al final de su mandto, en su última remodelación. Fue ministro de la presidencia entre octubre de 2010 y diciembre de 2011.

Desde julio de 2014 era eurodiputado. Desde octubre de 2016 era presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, un puesto en el que le colocó la gestora socialista tras el derrocamiento de Pedro Sánchez. Sustituyó a Iratxe García, pero tras la victori de Sánchez en las primarias, Ferraz volvió a la situción anterior.

En el proceso interno Jauregui no escatimó opiniones contrarias a Sánchez. Cundo se percibió que sus posibilidades de recuperar el puesto en Ferraz eran reales, el político vasco dijo: «Me sorprende y me preocupa el apoyo a Sánchez porque quiero un PSOE ganador»