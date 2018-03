La sucia confesión de un edil de Carmena sobre el fallecimiento del mantero

Un turbio asunto del que pretenden salir por la cara y defendiéndose panza arriba, tras liarse alegremente la manta a la cabeza con mucha mala leche y peor baba. Los de Ahora Madrid no tienen vergüenza alguna, y desde luego nadie hace amago de dimitir o pedir perdón por azuzar un bulo incendiario.(Policías municipales de Madrid se querellan contra Monedero y Rommy Arce por sus mentiras sobre el mantero muerto).

Y es que supieron desde el primer minuto que el fallecido mantero senegalés Mmame Mbaye, no había sido acosado por la Policía Municipal.(laSexta Noticias culpa del bulo del mantero a Europa Press para salvarle la cara a Ahora Madrid y Podemos).

Lo sabía, ella lo sabía. Sabía que la @policiademadrid no tenía nada que ver en el fallecimiento y aún así, dejó el bulo correr. Dejo que incendiaran Lavapiés. #CarmenaDimisión #Losabían pic.twitter.com/DfpprjyIqC — J L Martinez Almeida (@jlmanavasques) 19 de marzo de 2018

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha revelado este lunes 19 de marzo de 2018 que ya el primer atestado policial en poder del concejal de Seguridad, Salud y Emergencias de Madrid, Javier Barbero, confirmaba que Mbaye no sufrió ningún tipo de acoso policial. Lo ha hecho tras una intervención en Onda Madrid junto al mentado. (El 'unwelcome refugees' de la abuelita Carmena: mucho cartel, pero al mantero no le dio ni un triste papel).

Os resumo la conversación que hemos tenido en @buenosdiasOM con @javierbarberog sobre los disturbios de #Lavapies:

- Autocrítica: 0

- Estos tweets le parecen bien

- Aunque desde primera hora sabían que la policía no tenía nada que ver, no dijeron nada por “respeto” pic.twitter.com/nitVWgcGxS — J L Martinez Almeida (@jlmanavasques) 19 de marzo de 2018

Barbero ha reconocido así que aunque sabían desde primera hora que los agentes no habían tenido nada que ver con el suceso no dijeron nada "por respeto", según se hace eco 'EsDiario'. (El 'unwelcome refugees' de la abuelita Carmena: mucho cartel, pero al mantero no le dio ni un triste papel).

Mientras PP, PSOE y Ciudadanos ultiman una batería de iniciativas para el próximo Pleno del Ayuntamiento, los concejales más activos en la difusión del bulo afrontan ya las primeras consecuencias. Varios sindicatos de la Policía se han querellado ya contra la edil Rommy Arce por este polémico tuit. Y también contra Juan Carlos Monedero y el portavoz del Sindicato de Manteros, Malick Gueye, entre otros, a los que acusa de un delito de incitación al odio.

Por su parte, su compañera en la Corporación, Monserrat Galcerán, ha acusado a sus propios compañeros del equipo de gobierno de "criminalizar a los pobres".

Ferreras queda en evidencia con el antes y el después de saber la verdad sobre el mantero fallecido