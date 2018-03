Jesús Palacios: "El PSOE amenaza con penas de cárcel a quien no trague con la Memoria Histórica"

No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron.

Por esa razón una serie de importantes personalidades de la intelectualidad española han decidido impulsar un manifiesto en contra el intento totalitario del PSOE por imponer una verdad totalitaria.

La interpretación de unos hechos, cualquiera que estos sean, no puede ceder a ninguna manipulación política partidista. Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida.

En España viene perpetrándose un inadmisible y flagrante "historicidio" desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007.

Pese a ello, el Partido Socialista pretende ahora, en una vuelta de tuerca más, que se apruebe una nueva y espuria "Ley de Memoria Histórica", con la intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la Historia Contemporánea de España.

Con la implantación de una "Comisión de la Verdad", amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la 'verdad única', la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no 'gratos', y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España.

Tal proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (solo atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la Constitución). Dicha proposición de ley, de resultar aprobada, chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu.

El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente. Su capcioso velo jurídico, invocando a modo de pantalla la dignidad de las víctimas de solamente una parte o equiparando el franquismo con diversos regímenes totalitarios, son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles, contra la democracia y contra la verdad histórica.

Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad, que solo sirve para reabrir viejas heridas que todos creíamos ya cicatrizadas y que, desde luego, nunca debería ser aprobada en una nación como España.

Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil, y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles, y reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos.



Esta propuesta de ley debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma. La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender.

Los hechos históricos son hechos históricos, y los estudios e investigaciones de los mismos deben producirse en total y plena libertad para el debate y la confrontación abierta de las ideas, pero jamás bajo la mordaza y el castigo penal de un estado democrático.

Y ello principalmente, porque ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado.

HAN MOSTRADO SU ADHESION AL MANIFIESTO

STANLEY PAYNE; Historiador, Catedrático Emérito U. Wisconsin- Madison (USA) - JUAN VELARDE FUERTES; Catedrático de Economía. Director Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

OCTAVIO RUIZ MANJÓN; Catedrático de Historia Contemporánea, profesor emérito de la Universidad Complutense.

CARLOS BUSTELO; Ex Ministro

RAFAEL ARIAS-SALGADO; Ex Secretario General de Unión de Centro Democrático.

JAIME MAYOR OREJA, Ex ministro del Interior

FERNANDO SAVATER; Filósofo, ensayista

LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ; Catedrático Emérito Historia Medieval. Real Academia de la Historia.

BIETIO RUBIDO RAMONDE; Director de ABC

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS; Escritor

FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ; Periodista y escritor.

ANTONIO ESCOHOTADO; Pensador, ensayista

JOAQUÍN LEGUINA; Ex Presidente de la Comunidad de Madrid, escritor y ensayista

CRISTÓBAL COLÓN DE CARVAJAL; Duque de Veragua

AGUSTÍN MUÑOZ GRANDES GALILEA; Tte. General del Ejército.

MARÍA SAN GIL; Vicepresidenta Fundación Villacisneros

ANDRÉS TRAPIELLO; Escritor

SERAFÍN FANJUL; Real Academia de la Historia, Catedrático, Arabista

FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ (PACO VÁZQUEZ); Embajador de España, Ex Alcalde de La Coruña

HERMAN TERTSCH; Periodista, analista político.

ENRIQUE CALVET; Eurodiputado

EDUARDO URIARTE ROMERO (TEO URIARTE); ex segundo teniente alcalde Ayuntamiento de Bilbao PSOE-PSE, analista político.

ELVIRA ROCA BAREA; Filóloga, profesora, escritora

JAVIER NART; Abogado, Eurodiputado

JON JUARISTI LINACERO; Catedrático de Literatura Española, escritor.

JORGE MARTÍNEZ REVERTE; Escritor

DALMACIO NEGRO PAVÓN; Catedrático, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

FÉLIX OVEJERO; Profesor de Filosofía Política de la Universidad de Barcelona.

JESÚS PALACIOS; Periodista , Historiador.

MICHAEL SEIDMAN; Profesor, Historiador, Univ. Carolina del Norte (USA)

LUIS TOGORES; Catedrático de Historia Contemporánea, Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU-San Pablo

EUGENIO NASARRE; Fundación Valores y Sociedad

PÍO MOA; Historiador, analista político

IÑIGO GÓMEZ-PINEDA; Presidente Fundación Villacisneros

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN; Abogado

ALEJO VIDAL CUADRAS; Físico nuclear, ex Vicepresidente Parlamento Europeo

SANTIAGO DE MORA-FIGUEROA Y WILLIAMS; Marqués de Tamarón, Embajador de España, escritor

IGNACIO CAMUÑAS SOLÍS; Abogado y Diplomático.

JULIO ARIZA; Empresario.

GABRIEL ALBIAC; Escritor, analista político

ADOLFO PREGO DE OLIVER Y TOLIVAR; Abogado, Ex Magistrado del Tribunal Supremo

MANUEL PASTOR MARTÍNEZ; Catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional (Ciencia Política), ex secretario de Relaciones Internacionales del PSP y ex miembro de la Comisión Internacional del PSOE.

BERNARDO RABASSA ASENJO; Presidente de Honor y RREE del Club Liberal Español

AQUILINO DUQUE RAMÍREZ; Escritor, Premio Nacional de Literatura

GUILLERMO GORTAZAR; Historiador

JAVIER RUPÉREZ; Diplomático, ex embajador de España en Washington

LUIS DEL RIVERO ASENSIO; Ingeniero de Caminos, empresario

EMILIO PÉREZ ALAMÁN; Tte. General del Ejército.

CARLOS CUESTA; Periodista

DARÍO FERNÁNDEZ MORERA; Historiador, Universidad de Northwestern (USA)

FERRAN BRUNET I CID; Profesor de Economía Europea, Universitat Autònoma de Barcelona.

ALESIA SLIZHAVA; Profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales UCM-URJC

FERNANDO FERNÁNDEZ GÓMEZ; Doctor en Historia, Secret. Gral. R. Acad. Bellas Artes Santa Isabel de Hungría (Sevilla), Academia de la Historia.

IGNACIO BUQUERAS Y BACH; Empresario, Académico

RAMIRO CIBRIAN UZAL; Antiguo funcionario europeo y de Naciones Unidas

EDUARDO ZAMARRIPA; Teniente General del Ejército

MIGUEL DURÁN CAMPOS; Abogado, ex director general de la ONCE

CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN; Catedrático de Historia del Pensamiento Económico (UCM)

TOMÁS SALAS; Ensayista

LUIS ALBERTO DE CUENCA; Filólogo, poeta, ensayista

NORMAN D. ROTH; Profesor Emérito Universidad Wisconsin, (USA)

ALEJANDRO MACARRÓN LARUMBE; Ingeniero de Telecomunicación y consultor empresarial

MANUEL CAMPOS; Historiador

FRANCISCO SOSA WAGNER; Catedrático de Universidad, escritor

MERCEDES FUENTES; Catedrática de Universidad

PEDRO GONZÁLEZ- BUENO; Empresario, Ingeniero de Minas.

JUAN CHICHARRO ORTEGA; General de División Infantería de Marina.

ALFONSO LAZO DÍAZ; Catedrático Historia Contemporánea.

SANTIAGO ABASCAL CONDE; Presidente de VOX.

ANTONIO CABALLOS RUFINO; Catedrático Historia Antigua.

JOSÉ MARÍA MARCO; Historiador, Profesor de Universidad

PABLO ZAVALA SARO; Director Fundación Transición Española

LUIS ALFONSO DE BORBÓN MARTÍNEZ BORDIÚ

JAVIER CARVAJAL; Abogado.

PEDRO INSUA; Profesor de Filosofía, analista político

ULIS; Unidos, Libres, Iguales y Solidarios

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS; Economista, articulista.

ISABEL BENJUMEA; Directora Red Floridablanca

CARLOS MOYA VALGAÑÓN; Catedrático emérito de Sociología (UNED), Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política

IÑAKI EZQUERRA; Escritor

CARMEN O'DOGHERTY; Informática

PABLO BARRIOS ALMAZOR; Embajador de España, crítico literario y de cine, ensayista

GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA; Director de Razón Española

AMANDO DE MIGUEL; Sociólogo, escritor

TOMÁS GARCÍA MADRID; Ingeniero de Caminos.

MANUEL PARRA CELAYA; Doctor en Filosofía.

JOSE MARÍA ADÁN GARCÍA; Abogado

RAFAEL SÁNCHEZ BARRIGA; Almirante.

LUIS DE LARRAMENDI; Abogado

ANTONIO BURGOS; Periodista, escritor

IVÁN VÉLEZ; Arquitecto, escritor

MARIO CONDE CONDE; Abogado del Estado

LUIS BUCETA FACORRO;

ARNAUD IMATZ; Historiador.

JESÚS LAÍNZ FERNANDEZ; Escritor.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ QUIRÓS; Profesor Filosofía Universidad Rey Juan Carlos

CÉSAR MURO BENAYAS; Tte General del Ejército

ÁNGEL DE BARUTELL FARINÓS;

FÁTIMA RUIZ LASSALETA; Escritora.

JULIO A. GONZÁLEZ GONZÁLEZ ; Catedrático de Física.

JUAN CUADRILLERO PINILLA ; Vicealmirante.

FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS ; Catedrático y ensayista.

AURELIO ALONSO CORTÉS; Abogado, Jurídico Militar

MARIANO CALABUIG; Ingeniero Caminos, Canales y Puertos

ENRIQUE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA; Doctor Ingeniero y escritor.

JUAN GARCÍA LIZANA ; General de División de Infantería de Marina.

ROMÁN CENDOYA; Periodista, analista político, empresario

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ; Cátedra Ética Empresarial

ICAI.

JAVIER SÁNCHEZ LÁZARO; Empresario

ANA VELASCO VIDAL ABARCA; Periodista, Fundación Villacisneros

JAVIER CASTRO VILLACAÑAS; Abogado

ÁNGEL DAVID MARTÍN RUBIO; Historiador

HONORIO FEITO; Periodista.

Mª JOSE MORA DEVIS ; Abogada, Ex-Diputada y Senadora.

MARIO CAPONNETTO; Catedrático, Doctor en Medicina.

TOMÁS R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; Catedrático Emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Abogado.

MARÍA LILIA GENTA; Analista político.

ROCÍO MÉNDEZ MONASTERIO; Periodista, escritora.

AGUSTÍN GONZALEZ ENCISO ; Catedrático Historia Moderna.

JOSE MANUEL DE LA CUESTA RUTE; Catedrático D Mercantil (UCM)

EUGENIO CAZORLA BERMÚDEZ; Abogado.

GASPAR ARIÑO; Catedrático de Derecho.

RAFAEL GIRÓN MANTERO; Empresario.

MARGARITA CANTERA MONTENEGRO; Historia Medieval (UCM)

RAFAEL ALVIRA DOMINGUEZ; Catedrático Emérito Filosofía. Navarra

VIORICA PATEA BIRK ; Profesora Universidad Salamanca.

IÑIGO SUSAETA; Economista

JUAN DE LOS MOZOS TOUYA ; Registrador de la Propiedad.

CESÁREO BANDERA; Escritor.

MANUEL BARRIOS MARSET ; General de Infantería de Marina.

CARLOS DE ABAJO; Banca

RAMÓN PI; Periodista

LUIS FELIPE UTRERA-MOLINA GÓMEZ; Abogado

IGNACIO VAZQUEZ SILVA ; Farmacéutico.

FERNANDO PAZ CASTILLO; Historiador.

JOSE MIGUEL ORTS TIMONER; Pedagogo.

JOSE ANGEL ZUBIAUR CARREÑO; Abogado y escritor.

JUAN ANTONIO PEREZ FONCEA; Escritor.

JOSE COTTA LOBATO ; Profesor de Griego.

EDUARDO PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS; Investigador CSIS.

IÑIGO FONCUBERTA; Abogado

ANTONIO URZAIZ GUTIERREZ DE TERÁN; Periodista.

CARMEN FERNANDEZ AGUINACO; Escritora.

ALFONSO ORLANDO ALASAGASTI; Empresario.

AGUSTÍN ROSETY FERNANDEZ DE CASTRO; General Brigada Marina

EUGENIO DE DOBRYNINE SIRVENT; Abogado, Miembro de l'Association du Souvenir des Officiers de la Garde Impériale Russe

SANTIAGO MILANS DEL BOSCH Y JORDÁN DE URRÍES; Abogado

JAVIER VEGA DE SEOANE AZPILICUETA; Ingeniero de Minas

HERNANDO FERNÁNDEZ CALLEJA, Periodista

LUIS Mª GONZÁLEZ LLANO, Abogado

JUAN MATEO CASTAÑEIRA; General de División

JOSÉ IGNACIO NICOLÁS CORREA; Empresario

VLADIMIR LAMSDORFF-GALAGANE; Catedrático emérito Universidad Autónoma de Barcelona

JUAN MANUEL RIESGO; Profesor Universidad Rey Juan Carlos

LUIS SERRANO DE PABLO DÍEZ; Capitán del Ejército del Aire (jub)

ÁLVARO CHAPA; PdH en Historia

FERNANDO LACALLA NORIEGA; Economista

CÉSAR SERRANO IGLESIAS; Jubilado

ENCINA SERRANO IGLESIAS; Ex funcionaria Gobierno Vasco

MANUEL GULLÓN Y DE OÑATE; Abogado

ANDRÉS ELOSÚA ROJO;

ROCÍO GÓMEZ-PINEDA; Fundación Villacisneros

JOSÉ MARÍA GARCÍA TUÑÓN DE AZA; Economista, articulista

ANTÓN RIESTRA PITA; Ingeniero de Caminos, consultor de urbanismo

LUIS SERRANO DE PABLO VALDENEBRO;

CARLOS CERECEDA GARCÍA; Ingeniero Industrial

BORJA GUINEA; Abogado,

JUAN FÉLIX HUARTE; Empresario

ALBERTO DUFFO PUENTE;

ALFONSO ARSUAGA CORTÁZAR; Licenciado en Ciencias Empresariales

JAVIER PARDO DE SANTALLANA DUBOIS; Ingeniero Agrónomo, empresario

IÑIGO CHURRUCA BONILLA; Directivo de Banca

JOSÉ RAMÓN AIZPÚN; abogado

LUCAS GUINEA; Abogado

JAVIER ORBE MARTÍNEZ AVIAL; Director Banca Privada

LUIS ARRECHEA DE MIGUEL; Abogado

JUAN PÉREZ DE GUZMÁN;

RICARDO BARNECHEA; Asesor Fiscal

JOSÉ MARÍA ALBERICH SOTOMAYOR; Profesor de Universidad

MIRCEA-DORU BRAZA; Profesor Filosofía Universidad de Bucarest

MELITÓN CARDONA; Diplomático, ex embajador

SALVADOR AMAYA; Escultor

ANTONIO TORRES GARCÍA; Historiador, Catedrático de Instituto

FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO LIÑAN; Abogado

JOSÉ ÁNGEL ARMADA GARCÍA; General de Brigada

PABLO EDUARDO VICTORIA VILCHES; Ex Senador y Congresista

JUAN J LUNA FERNÁNDEZ; Doctor Filosofía e Historia

PEDRO CARLOS GONZALEZ CUEVAS; Profesor Historia e Ideas Políticas

JOAQUÍN TORRENTE DE LA MATA; Registrador de la Propiedad y Mercantil

PEDRO ALONSO GIL; Prejubilado

JUAN PÉREZ DE GUZMÁN; Piloto aviación civil, Licenciado en Derecho

EVA R. PORRAS GONZÁLEZ; Doctor en Finanzas, escritora

MIGUEL MARTÍN RUBIO;

VÍCTOR HIDALGO VIAN; Ciencias Políticas

ELENA LINDE RASPAUD; Abogada

CARLOS MIGUEL MATILLA REYES; Abogado

FERNANDO BAURA DE LA PEÑA; Informático

NATALIA MARÍN LÓPEZ OTERO; Documentalista

JUAN MARÍN LÓPEZ OTERO; Agente Financiero

F.JAVIER CARBAJO DE LA FUENTE; Economista

ANTONIO ROBLES ALMEIDA; Profesor de Filosofía, escritor

JULIUS RUIZ; Historiador, Universidad de Edimburgo

ESTEBAN DÍAZ-MAROTO MARTÍNEZ; Ciencias Políticas y Sociología

SANTIAGO GONZÁLEZ VARAS IBAÑEZ; Catedrático de Derecho Administrativo

JAVIER HUERTA CALVO; Catedrático Universidad Complutense

ALEJANDRO GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ; Profesor de Derecho Universidad de Zaragoza

JAVIER DE LA ROSA; Abogado

LUIS CASTELEIRO VILLALBA; General de Brigada del Ejército

GUILLERMO ROCAFORT PÉREZ; Abogado, Profesor de Universidad

ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA; Ex ministra de Educación

PABLO MARÍN LÓPEZ-OTERO; Economista

ISABEL SAN SEBASTIÁN COBASA; Periodista, escritora

YOLANDA CASADO RODRÍGUEZ; Profesora Ciencia Política UCM

EUSEBIO NUÑO ROMERO; Profesor Geografía e Historia IES Aldebarán, Presidente Alianza Santo Tomás Moro

MIKLÓS CSESZNEKY; Experto en Relaciones Internacionales

CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO; Periodista, Historiadora

INOCENCIO 'CHENCHO' ARIAS LLAMAS; Embajador de España

ENRIQUE PONCE MARTÍNEZ; Torero

ANTONIO GRACIA BELLO; Ex secretario de Finanzas de UCD

FELIPE ORIOL DÍAZ DE BUSTAMANTE; Empresario

IÑAKI ARTETA ORBEA; Director de cine

MIGUEL SANTAMARÍA VILLAESCURNA; Coronel del Ejército

PEDRO DE LA HERRÁN MATORRAS; Notario

PEDRO CORRAL CORRAL; Periodista, escritor

JUAN LEÑA CASAS; Embajador de España

PEDRO F. RAMOS JOSA; Ensayista, empresario

JAVIER MORILLAS; Catedrático de Economía Aplicada

EMILIO GONZÁLEZ DÍAZ; Filólogo, Doctor Europeus en Humanidades

EDUARDO ARROYO PARDO; Profesor facultad de Medicina UCM

CRISTINA VIC ECHEGOYEN; Intérprete UE y OSCE, escritora

CÉSAR COLINS HERCE; Coronel de Infantería (r)

JUAN IGNACIO MINGUÉZ MARTÍNEZ; Empresario

FERNANDO PUJADAS; Licenciado en Historia, empresario

GREGORIO TRADACETE; Consultor empresarial

JAVIER PALACIOS BLANCO; Jurídico militar, asesor jurídico Eurocuerpo

JAVIER GOIZUETA GASSET; Ingeniero

EDUARDO GONZÁLEZ PRADAS; Economista, empresario

MIGUEL MENÉNDEZ PIÑAR; Empresario

PEDRO PALACIOS BLANCO; Ingeniero de Canales, Caminos y Puertos

JAIME IGNACIO DEL BURGO; Ex Pte. Gobierno de Navarra, senador constituyente.

CARLOS OLIVA LUCIO; Jurista, consultor

MANUEL HERNÁNDEZ RUIGÓMEZ: Doctor en Historia de América

EGIDIO PIASTRA FOSCHINI; Industrial

ANA MARÍA VELERO LITE; Médico especialista en Anestesiología y Reanimación

MARGARITA UTRERA GÓMEZ; Abogada

MERCEDES ESPINOSA DE LOS MONTEROS BANEGAS;

PATRICIO LÓPEZ-LADRÓN GARCÍA DE LA BORBOLLA; Ing Industrial

JOAQUÍN ELOLA-OLASO ARRIAZA; Economista

JAVIER Mª PÉREZ-ROLDÁN Y SUANZES CARPEGNA; Abogado, Pte Centro Jurídico Tomás Moro

CARLOS Mª PÉREZ-ROLDÁN Y SUANZES CARPEGNA; Abogado, Director revista Tradición Viva

CARLOS DE URQUIJO VALDIVIELSO; Ex concejal de Llodio, ex senador, ex Delegado Gobierno País Vasco, Dtor. gral. Seguridad Comunidad de Madrid

BEATRIZ SALAMA FALABELLA; Economista

ENRIQUE ALTOLAGUIRRE MORENO; Arquitecto

FERNANDO RAMÍREZ DE HARO Y VALDÉS;

ALEJANDRO NAVÍO BERZOSA; Publicidad

RAFAEL BARDAJÍ LÓPEZ;

CLARA ISABEL FRANCIA; Periodista

DIEGO CAMACHO LÓPEZ-ESCOBAR; Coronel del Ejército, Profesor Relaciones Internacionales, ensayista

MARÍA DEL CARMEN ELIZALDE CALLER;

FERNANDO DE GORTAZAR Y ROTAECHE;

ANTONIO URZÁIZ GUTIÉRREZ DE TERÁN:

JUAN NICOLÁS MÁRQUEZ RONCHEL; Junta de Andalucía