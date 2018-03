La marranada de Podemos en el funeral del valiente guardia civil de Guillena

No tienen vergüenza alguna. La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha quitado el muerto de encima y ha mandado este miércoles 21 de marzo de 2018 a las exequias del cabo primero de la Guardia Civil Diego Díaz, -fallecido heroicamente tras salvar la vida de tres ocupantes de un vehículo-, a un edil de su formación que fue condenado por pegar a un policía local.(El caradura Pablo Iglesias da el pésame por el guardia civil ahogado y le cae la del pulpo por cínico).

Hemos impuesto al cabo primero Diego Díaz la Medalla de la Orden del Mérito de la @guardiacivil con Distintivo Rojo y la Medalla de Oro al Mérito de la Protección Civil por su heroísmo. Todo mi cariño a su madre, su familia y compañeros. pic.twitter.com/fxV6Z6HIM0 — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 21 de marzo de 2018

El tipo que ha tenido la cara dura de presentarse junto al ministro Zoido, es Manuel Martínez Lorenzo, portavoz de Guillena Sí Se Puede, que en julio de 2017 fue condenado por un juzgado de Sevilla a seis meses de cárcel, una multa y una indemnización de 850 euros por un delito de atentado contra la autoridad y otro leve de lesiones.

Tal y como recuerda 'EsDiario', el concejal morado golpeó a un policía local y le hizo un esguince de muñeca durante los incidentes que se produjeron a las puertas del Ayuntamiento el 28 de septiembre de 2015. También, según el escrito de la fiscalía, increpó al agente al grito de: "¿Qué haces, gilipollas? ¿Quién te has creído que eres? No me toques, que soy concejal".

En los altercados participó también su hermano. El edil reconoció su culpabilidad pero no dimitió a pesar de que el resto de partidos se lo exigieron. Y a día de hoy sigue siendo portavoz de su partido. De hecho fue él quien durante estas últimas horas firmó el acuerdo alcanzado por la corporación municipal de Guillena (encabezada por el socialista Lorenzo Medina) para nombrar a Diego Díaz hijo adoptivo del municipio sevillano.

Buenas noches a todos los españoles de bien.

Recuerdo y homenaje para el cabo primero de la Guardia Civil, Diego Díaz, muerto en acto de servicio tras rescatar a tres personas.

Honor y Gloria eternos.

Descanse en paz. pic.twitter.com/Hlz08DvoMK — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) 20 de marzo de 2018

Durante la capilla ardiente, el ministro del Interior le ha impuesto, a título póstumo, la Medalla de la Orden del Mérito del instituto armado con distintivo rojo y la Medalla al Mérito de la Protección Civil.

Zoido manda 'al carrer' al bocazas de Rufián