Atroz ridículo de Xavier Domènech cuando le preguntan por el mantero fallecido: "Podemos no lanzó ningún bulo"

Lo peor de mentir ya no es tanto la acción en sí, que es grave, sino la cara de pardillo que se te queda cuando te cogen en el renuncio y no sabes por dónde salir.

Esto es lo que le ha sucedido este 21 de marzo de 2018 al todavía líder de Podemos en Cataluña, Xavier Domènech, al que, entre otras preguntas, le han pedido su opinión por los sucesos acaecidos en Lavapiés la noche del 15 de marzo de 2018 con la muerte por un infarto de un mantero senegalés.

Pese a la evidencia de las imágenes y de que quedó perfectamente constatado lo que había sucedido, que Podemos lanzó rumores insidiosos, el político podemita trataba de vender en 'Los Desayunos de TVE' una mercancía averiada a Sergio Martín.

Este preguntaba abiertamente:

Domèmech, ni corto ni perezoso, se lanzó a la defensa de los suyos y a meter más porquería contra los agentes:

No. Yo lo que recuerdo es que hubo una información directamente de las propias Fuerzas de Seguridad, de como se habían producido los hechos. Yo no me preocuparía tanto por eso. Aquí lo preocupante es que hay una persona que, desgraciadamente, murió y hay una situación de tensión social que se tiene que solucionar no con discusión de bulos o con mayor intensificación represiva, sino con medidas efectivas que lo permitan solucionar. Creo además que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha manifestado que investigarían que había sucedido y qué medidas se debían tomar.